Cómo un pinchazo lento preparó a Piastri para adelantar a Hamilton en Singapur

El Gran Premio de Singapur de 2026 fue una agotadora guerra de desgaste para todo el paddock, pero Oscar Piastri, de McLaren, se marchó del Marina Bay Street Circuit con un quinto puesto muy trabajado. Navegando entre calor extremo y una severa degradación de los neumáticos, el piloto australiano rescató una cantidad crucial de puntos de Constructores para el equipo de Woking.

La historia del 'pinchazo y el adelantamiento'

El domingo de Piastri se complicó seriamente por un pinchazo lento que obligó a una parada adicional no programada y comprometió su estrategia general de carrera. Sin embargo, ese inesperado desfase de neumáticos al final de la carrera le dio la ventaja de agarre que necesitaba para dar caza a Lewis Hamilton, de Ferrari, en las vueltas finales, ejecutando con éxito un emocionante adelantamiento en la última vuelta para arrebatarle el quinto puesto.

“Quinto. Fue una carrera calurosa y dura. En general, se sintió como una carrera razonable," explicó Piastri tras la bandera a cuadros. "El pinchazo fue una pena, pero creo que el quinto lugar era lo máximo que podíamos haber logrado hoy."

A pesar del contratiempo mecánico, Piastri disfrutó enormemente de su duelo de final de carrera con el siete veces campeón del mundo.

"No teníamos del todo el ritmo para desafiar al Red Bull y a los Ferrari, aunque poder conseguir esa posición final frente a Lewis Hamilton hizo que valiera la pena, y fue una forma divertida de terminar la carrera," admitió Piastri. "Fue una cantidad razonable de puntos para el equipo, así que gracias por su duro trabajo."

Más de la F1 : Fórmula 1 Stella elogia a Lando Norris por su reacción al choque en la carrera sprint en Singapur

Un brutal baño de realidad para McLaren

Aunque Piastri quedó satisfecho con su remontada personal, se hizo eco de las serias preocupaciones expresadas anteriormente durante el fin de semana por su compañero de equipo Lando Norris y el jefe de equipo Andrea Stella sobre la falta fundamental de ritmo puro de McLaren.

“A lo largo de este triple de carreras, definitivamente me he sentido mucho más cómodo en el coche, lo cual ha sido algo realmente positivo, pero tenemos que ser honestos: claramente no somos lo suficientemente rápidos en este momento," declaró Piastri sin rodeos.

Más de la F1 : Fórmula 1 Cómo la tensión en Medio Oriente puede facilitar el campeonato de Antonelli en la F1 2026

Con Mercedes y Red Bull dando enormes pasos de desarrollo en las últimas semanas, Piastri advirtió que McLaren necesita desesperadamente una respuesta aerodinámica antes de que el paddock llegue a Austin para el Gran Premio de Estados Unidos.

"Si queremos luchar por podios y victorias, necesitamos un avance decente para cerrar la brecha con Red Bull y Mercedes," concluyó el australiano. "Tenemos trabajo por hacer, pero confío en que podemos lograrlo. Estoy deseando tener un breve descanso antes de entrar en el tramo final de la temporada.”