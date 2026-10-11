Por qué Ferrari hizo caso a Lewis Hamilton ante su fallida apuesta en Singapur

Cuando el jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, enfrentó a los medios tras el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el tema central fue Lewis Hamilton.

La mayoría de las preguntas giraron en torno a la estrategia fallida que hizo que Hamilton cayera del tercer al sexto lugar en la carrera de Marina Bay, ya que se mantuvo en pista bajo el VSC para completar un enorme stint de 44 vueltas con neumáticos blandos.

En las últimas 22 de esas vueltas, después de la neutralización, Hamilton perdió una media de 2,5s por vuelta respecto a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc. Así fue como terminó sexto, por detrás de Kimi Antonelli y los McLaren.

Con el británico, que no se encontraba bien, eximido de sus compromisos con los medios tras la carrera para acudir en su lugar al centro médico, Vasseur quedó bajo el escrutinio de los periodistas, interesados en establecer con el máximo nivel de detalle cómo se tomó esa decisión. Y el francés no estaba disfrutando de esa perspectiva; incluso interrumpió la primera pregunta, sugiriendo que no era necesariamente "el gran acontecimiento del fin de semana".

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De todos modos, la disculpa de Hamilton por radio después de la carrera dejó claro que él había tomado la decisión de quedarse en pista durante el VSC, así que ¿cómo se desarrolló exactamente esa discusión?

"[Fue] muy claro", insistió Vasseur. "Estábamos P2-P3 en pista. Llamamos a los dos autos: ‘Chicos, entren a boxes detrás del VSC’. Uno de mis chicos dijo: ‘No, prefiero quedarme en pista’. O no dijo eso, dijo: ‘Me pasé la entrada a boxes’.

"No culpen al equipo".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Vasseur, que todavía no había hablado con su piloto, dijo que la decisión de Hamilton fue "claramente un error", reforzando lo que ya había dicho previamente a las cadenas de televisión.

Pero ¿está bien que un piloto anule la estrategia del equipo, teniendo en cuenta que no dispone de los mismos datos exhaustivos ni de la visión global que tienen los ingenieros?

"Cuando ves el resultado, no fue una buena decisión", admitió Vasseur. "Pero, por otro lado, muchas veces ustedes también nos dicen que tenemos que escuchar a los pilotos, porque están dentro del auto, tienen la sensación con sus neumáticos y demás.

"Pero creo que en este caso para mí estaba claro. Aunque también tengo que respetar sus sensaciones cuando están dentro del auto".

Hamilton: "Una lección dolorosa hoy"

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Ferrari proporcionó posteriormente un comunicado de Hamilton —para compensar su ausencia en la zona de medios posterior a la carrera— en el que el siete veces campeón del mundo describió el revés como una "lección dolorosa".

"Hoy no fue el resultado que estábamos buscando y fue responsabilidad mía", se citó a Hamilton. "En una pista en la que es difícil adelantar, hay que intentar algo diferente y elegí largar con un neumático medio nuevo, alargar el stint e intentar hacer funcionar una estrategia a una parada. Lamentablemente, el medio no rindió tan bien como el blando.

"Tuve un buen segundo stint y el ritmo volvió, pero no pude hacer el progreso que necesitaba. Bajo el VSC, el equipo me llamó a boxes, pero me pasé la entrada. Después de eso, decidí quedarme en pista e intentar mantener la posición hasta el final pero, en las últimas vueltas, estaba sufriendo muchísimo con la degradación de los neumáticos y perdí tres posiciones, terminando P6, lo que no refleja el ritmo que teníamos hoy en el auto.

"Una lección dolorosa hoy, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé. No todas las decisiones van a salir bien, y puedo aceptar haberme equivocado, pero lo siento por el equipo por los puntos que perdimos hoy. Ponen muchísimo en cada fin de semana, y quería darles más.

"Seguiré trabajando y volveré a pelear en la próxima carrera".