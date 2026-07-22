Hamilton asume "toda la responsabilidad" por el decepcionante resultado en Bélgica

Lewis Hamilton asumió "toda la responsabilidad" por su incapacidad para luchar por el podio en el Gran Premio de Bélgica, algo que consideró atribuible a su accidente en la tercera práctica del fin de semana en Spa.

En los últimos momentos de la sesión final de entrenamientos del fin de semana, Hamilton llevó demasiada velocidad en la curva 13 y se deslizó por la grava. Golpeó la barrera con su rueda trasera derecha y finalmente se detuvo con daños considerables en la parte trasera de su coche.

Los mecánicos de Ferrari pudieron reparar su SF-26, pero Hamilton consideró que el equilibrio no había vuelto a ser el mismo que antes del golpe y que eso le costó tiempo en la clasificación.

Sintió que la penalización de cinco segundos recibida por su choque con Russell al inicio de la carrera fue dura, pero en última instancia fue un "efecto dominó" de su accidente del sábado, ya que esto lo dejó fuera de la posición que creía que era capaz de lograr.

"No me considero desafortunado. Pienso en el error que cometí ayer", dijo Hamilton a Sky. "Así que asumo toda la responsabilidad, de verdad, por el cuarto puesto que acabé consiguiendo, porque dañé el coche.

"Luego, cuando reconstruyeron el coche, se les escapó algo en la suspensión. El equilibrio era completamente diferente. Así que eso significó que probablemente fui un par de décimas, quizá tres décimas más lento de lo que debería haber sido en la clasificación.

"Y luego acabé más atrás, me vi involucrado en el incidente, penalización de cinco segundos. Así que fue como un efecto dominó a partir de un error mío. Pero el equipo ha estado haciendo un gran trabajo con la estrategia, las paradas en boxes. Seguimos mejorando el coche.

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Creo que nuestro ritmo de hoy sin los daños, creo que podríamos haber estado luchando por la victoria."

Hamilton también tuvo la mala fortuna de golpear a un mecánico al salir del pitlane, cuando el pórtico de Ferrari mostró la luz verde, justo cuando el mecánico se estaba colocando para cambiar el ángulo del flap de su alerón delantero.

El mecánico no sufrió lesiones, pero el contacto hizo que Hamilton no recibiera un ajuste en el ángulo de su alerón delantero y, por tanto, tuviera dificultades al inicio de su stint con neumáticos duros.

A pesar de los roces de Hamilton con los comisarios, tras recibir una penalización de cinco segundos en Silverstone por moverse antes de que se apagaran las luces, se siente animado por el salto de rendimiento de Ferrari.

"Sí, definitivamente es muy alentador", dijo. "Creo que el equipo ha estado tomando grandes decisiones con la estrategia, y hemos elevado mucho nuestro nivel en todos los aspectos de cómo operamos durante el fin de semana. Y luego hoy, como dije, creo que teníamos el ritmo para ganar hoy. "Lo hemos dado todo para irnos con los puntos. Todo se reduce a que los coches avanzan en la dirección correcta. Depende simplemente del propio equipo. Están trayendo mejoras. "Necesito llegar bien la semana que viene para asegurarme de rendir de la manera que sé que puedo rendir."

Información adicional de Filip Cleeren.