Hamilton se sintió "incómodo" por los abucheos en el GP de México

Hamilton fue protagonista por la victoria este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México antes de tener que conformarse con el segundo lugar por detrás del ganador, Max Verstappen.

El piloto británico finalizó por delante de Sergio Pérez, con quien batalló durante buena parte de la carrera, dejando al piloto local en el tercer puesto, lo que repitió el podio de la temporada pasada en México.

Al bajarse de su coche e ir a conversar con Marc Gené en la entrevista para la transmisión oficial, Hamilton recibió abucheos de una parte de los aficionados presentes en el sector del Foro Sol, y el siete veces campeón tuvo algo que decir al respecto.

"Primero, este ha sido un público increíble. Definitivamente un poco incómodo esta vez, (recibí) abucheos todo el día. Sin embargo, tengo mucho amor por México, y por la gente de aquí. Qué gran lugar y evento han montado este fin de semana", comentó.

En cuanto a la carrera, tanto Hamilton como George Russell comenzaron con neumáticos medios, a diferencia de los blandos que eligió Red Bull para Verstappen y Pérez.

Aunque parecía que Mercedes iba a intentar ir mucho tiempo en la carrera con los medios y cambiar a los blandos al final, el equipo en su lugar dio el salto a los duros con Hamilton antes de cumplir la mitad del recorrido, a lo que Russell lo siguió vueltas después.

El dúo de pilotos británicos pudo igualar ocasionalmente el ritmo de los Red Bull, pero la táctica de esperar a que los neumáticos medios de los coches de Verstappen y Pérez se desvanecieran no funcionó, ya que el desgaste de los neumáticos fue escaso durante toda la carrera.

"Estuve muy cerca, creo, en ese primer stint", dijo Hamilton sobre la primera parte de la carrera con los neumáticos medios, "pero creo que el Red Bull fue claramente demasiado rápido hoy. En última instancia, tal vez ellos tuvieron la mejor estrategia de neumáticos".

"No estoy seguro de que (el duro) fuera el neumático adecuado al final. Creo que deberíamos haber empezado con el blando, obviamente teníamos el neumático contrario".

"Estuvo bien en el primer stint, pero el neumático duro estuvo compensado. Felicitaciones a Max, es genial estar aquí arriba y separar a los dos (Red Bull)".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton se tuvo que conformar con la segunda posición, a 15s de Verstappen al final, ya que el ritmo de los Red Bull no dio señales de disminuir.

El británico se situó a unos dos segundos de Verstappen en el primer stint cuando la carrera se estabilizó, pero fue incapaz de detener la progresión del neerlandés cuando cambió de blandos a medios.

Verstappen ganó tiempo en la fase de paradas en boxes y aumentó su ventaja a más de 10 segundos mientras Hamilton luchaba por estabilizar la diferencia con los neumáticos duros. Esto creció en medio del período de coche de seguridad virtual causado por el retiro de Fernando Alonso a poco del final de la carrera.

Pérez se acercó a Hamilton en la segunda fase de la carrera, llegando incluso a estar dentro del rango del DRS, pero el mexicano no pudo encontrar la forma de pasarlo en su carrera de casa.

"He dado lo mejor de mí hoy, y he apretado mucho", dijo Pérez tras la carrera. "(Pero) adelantar es muy difícil. En cuanto me puse detrás, fue muy difícil seguirl0. Tuve aceptar ser tercero".

