"Checo" Pérez: el tercer puesto en México es un buen resultado

Sergio Pérez tuvo un fin de semana en el Gran Premio de México que ha ido de menos a más porque luego de los problemas en la clasificación en donde quedó cuarto ante una falla electrónica en su RB18, remontó en la carrera para ocupar la última posición del podio.

Como si se tratara de una repetición de la carrera del 2021 en México, Pérez se dedicó a perseguir al Mercedes de Lewis Hamilton desde la primera vuelta luego de que ambos adelantaron a George Russell, quien partía segundo, pero no encontró el ritmo en la larga recta del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Checo” Pérez definió la arrancada y su movimiento sobre Russell en la primera curva del circuito como el momento clave para conseguir el podio, el segundo de su carrera en México.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, el resto hacia la primera curva Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Pasar a Russell fue el punto clave de la carrera dado lo difícil que es adelantar”, expresó el mexicano antes de subir al podio.

“Pensaba que iba a ser reñido, pero el tercer puesto es un buen resultado”, dijo el mexicano antes de recibir su trofeo.

Al hablar de su duelo con Lewis Hamilton indicó que toda oportunidad de hacer un 1-2 para Red Bull se escapó cuando el siete veces campeón del mundo de Mercedes puso tierra de por medio contra él, hasta cuatro segundos.

“He dado lo mejor de mí y me he esforzado mucho", dijo Pérez.

"Desgraciadamente, no pudimos adelantar a Hamilton en los primeros compases y es muy difícil adelantar en esta pista. Me puse detrás de él, pero también me costó seguirle, así que tuve que conformarme con el tercer puesto", finalizó.