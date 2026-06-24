Isack Hadjar explica cómo es ser compañero de equipo de Max Verstappen

Isack Hadjar ha reflexionado sobre su relación con su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, después de incorporarse al equipo junto al cuatro veces campeón del mundo de Formula 1.

La convincente campaña de debut de Hadjar en la F1 le valió el ascenso al equipo con sede en Milton Keynes, después de que pilotos anteriores tuvieran repetidas dificultades incluso para acercarse al nivel de Verstappen, incluidos Liam Lawson y Yuki Tsunoda en 2025.

El nivel de rendimiento de Hadjar ha sido alentador hasta ahora. Mientras que la supremacía de Verstappen sobre sus anteriores compañeros de equipo fue indiscutible, el joven francés ya ha superado dos veces en clasificación al líder del equipo y ha rodado a menos de 0.12s en otras cuatro ocasiones.

Motorsport.com le preguntó a Hadjar si Verstappen solía darle consejos o si tenían más bien una relación de igual a igual, y el piloto respondió: "Definitivamente no me pide consejos, pero si yo le pregunto, responde. Si necesito información, es muy abierto, muy amable. Así que no oculta nada porque sabe que es fuerte".

Aun así, enfrentarse a Verstappen ha sido un desafío considerable para Hadjar, quien habló abiertamente sobre lo que se necesita incluso para acercarse.

"Simplemente no hay tiempo para ser perezoso, de verdad", explicó. "Es como que cada vez que sales a pista, él marca una vuelta, y es el nivel más alto que hayas visto jamás, y piensas: 'OK, necesito dar un gran paso aquí y allá', y te exige mucho igualar eso, e incluso estar solo cerca de eso.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Así que, cada vez que estoy en pista, sé que necesito esforzarme al máximo, porque es súper impresionante".

Intentar igualar a Verstappen ha venido acompañado de algunos errores de pilotaje para Hadjar, que se estrelló en el Gran Premio de Miami y también golpeó el muro en los entrenamientos libres en Mónaco.

Preguntado sobre la forma en que afronta los errores, Hadjar se rió entre dientes: "Lo ideal es no repetirlos. Ese es el objetivo.

"No siempre es fácil, pero realmente no me importa. Soy joven, es mi segundo año, cometo los errores ahora. Cuando tenga un coche para ser campeón del mundo, no cometeré los errores. Esa es la idea.

"Pero estoy más centrado en mi propio rendimiento. Puedo compararme con el mejor de la parrilla. En eso es en lo que pongo mi atención en este momento".

Información adicional de Ronald Vording