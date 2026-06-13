El mano a mano entre compañeros en clasificación en la F1 2026: Colapinto iguala a Gasly en Barcelona
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo en 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1.
Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el historial en el año de cada equipo en los duelos de clasificación entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, de modo que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, eso será mencionado en la tabla.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-6
(4-3 sin sprints)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s en Q3)
|
3
|Japón
|
5
(+0.277s en Q3)
|
3
(+0.239s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s en Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s en Q3)
|Canadá
|
3
|
7
|Mónaco
|
8
(+0.141s en Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
Mercedes
|George Russell
|5-5
(3-4 sin sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s en Q3)
|Japón
|
1
|
6
(+0.402s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s en Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canadá (sprint)
|
2
(+0.068s en SQ3)
|
1
|Canadá
|
2
(+0.068s en Q3)
|
6
(+0.394s en Q3)
|Mónaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319 en Q3)
Red Bull
|Max Verstappen
|8-2
(5-2 sin sprints)
|Isack Hadjar
|sin tiempo en Q1 - despiste
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s en Q3)
|
11
(+0.158s en Q2)
|Japón
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s en SQ3)
|
2
|Miami
|
Descalificado - infracción técnica
(+0.825s en Q3)
|
7
|Canadá (sprint)
|
8
(+0.101s en SQ3)
|
6
|Canadá
|
7
(+0.028s en Q3)
|
2
|Mónaco
|
5
(+0.340s en Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056 en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
4-6
(3-4 sin sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|China
|3
|
4
|Japón
|
6
(+0.162s en Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s en SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s en Q3)
|
6
(+0.084s en SQ3)
|Canadá (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s en Q3)
|Canadá
|
5
|
5
(+0.072s en Q3)
|Mónaco
|
3
|
10
(choque en Q3)
|Barcelona
|
2
Williams
|Alexander Albon
|2-6
(1-5 sin sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|No clasificó
|
18
(+0.544s en SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s en Q1)
|Japón
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s en SQ2)
|
16
(+0.378s en Q2)
|Miami
|
14
|
No clasificó - choque en FP1
|Canadá (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s en Q1)
|Canadá
|
15
|
11
|Mónaco
|
12
|
18
(+0.543 en Q1)
|Barcelona
|
16
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|3-6
(2-6 sin sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|China
|14
|
10
|Japón
|
14
(+0.386s en Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s en SQ1)
|
17
(+0.538s en Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canadá (sprint)
|
No clasificó
|
9
|Canadá
|
12
(+0.349s en Q2)
|
15
(+0.777s en Q2)
|Mónaco
|
10
|
11
(+0.255 en Q2)
|Barcelona
|
8
Aston Martin
|Lance Stroll
|1-7
(1-5 sin sprints)
|Fernando Alonso
|No clasificó
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s en Q1)
|Japón
|21
|
Sin tiempo
|Miami (sprint)
|No clasificado
|
19
(+0.066s en Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s en Q1)
|Canadá
|
19
|
22
(+0.712s en Q1)
|Mónaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+.057 en Q1)
Haas
|Esteban Ocon
|3-7
(2-5 sin sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|China
|10
|
12
|Japón
|
18
(+0.175s en Q1)
|
18
(+0.631s en SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s en Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canadá (sprint)
|
15
(+0.269s en SQ2)
|
17
(+0.396s en Q1)
|Canadá
|
16
|
17
|Mónaco
|
19
(+0.092s en Q1)
|
17
(+0.502 en Q1)
|Barcelona
|
15
Audi
|Nico Hulkenberg
|7-3
(5-2 sin sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s en Q2 - choque)
|
13
(+0.397s en Q2)
|Japón
|
9
|
12
(+0.025s en SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s en Q1 - problema frenos)
|
11
|Canadá (sprint)
|
12
(+0.032 en SQ2)
|
11
|Canadá
|
13
(+0.185s en Q2)
|
13
|Mónaco
|
16
(Sin tiempo en Q2 – Q1 choque)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233 en Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|5-5
(4-3 sin sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s en Q2)
|7
|Japón
|
15
(+0.753s en Q210
|
10
(+0.154s en SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s en Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s en SQ1)
|Canadá (sprint)
|13
|
14
(+0.330s en Q2)
|Canadá
|10
|
9
|Mónaco
|
14
(+0.233s en Q2)
|
14
(+0.07 en Q2)
|Barcelona
|
13
Cadillac
|Sergio Perez
|7-2
(5-2 sin sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s en Q1)
|
No clasificó
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|China
|20
|
19
|Japón
|
20
(+0.124s en Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s en SQ1)
|
21
(+0.338s en Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canadá (sprint)
|
20
(+0.864s en SQ1)
|20
|Canadá
|
22
(+0.843s en Q1)
|18
|Mónaco
|
20
(+0.536s en Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212 en Q1)
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