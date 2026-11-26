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Hadjar atribuye el fallo del alerón en Las Vegas a un bache y al cierre del sistema aerodinámico

El piloto de Red Bull explicó la dinámica del repentino fallo del alerón delantero que comprometió su carrera. La coincidencia entre el cierre del sistema de aerodinámica activa y una irregularidad del asfalto estaría en el origen del colapso estructural. El equipo ya había reforzado el componente durante el fin de semana.

Roberto Chinchero

Publicado: 26 nov 2026, 18:13

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Entre las imágenes más sorprendentes del Gran Premio de Las Vegas estuvo el repentino colapso del alerón delantero del Red Bull de Isack Hadjar. Sin ningún contacto con un rival ni un impacto violento contra un lavadero, el ala del RB22 cedió literalmente, quedando una parte del componente atrapada debajo del monoplaza y esparciendo numerosos restos sobre el asfalto en el tramo previo a la curva 5.

Un episodio que puso fin a las ambiciones de Hadjar, hasta ese momento uno de los grandes protagonistas de la carrera. El piloto francés había batallado de tú a tú con Max Verstappen y George Russell, confirmándose en plena pelea por lo que habría sido su segundo podio consecutivo. La falla ocurrió en el reinicio tras la neutralización provocada por el accidente que en la vuelta 27 involucró a Rafael Câmara, Sergio Pérez y Arvid Lindblad. Llamado de inmediato a los pits, Hadjar regresó a la pista en la decimonovena y última posición.

Isack Hadjar spiega a Max Verstappen cosa gli è successo a Las Vegas

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

En la conferencia de prensa de la FIA celebrada este jueves en el circuito de Lusail, Isack ofreció una primera explicación de lo ocurrido, atribuyendo el problema a la coincidencia de dos factores: el cierre del sistema de aerodinámica activa y el paso sobre un bache en el asfalto.

"Creo que fue simplemente una desafortunada coincidencia", explicó Hadjar. "El momento en el que cerré el sistema coincidió con el instante en el que pasé sobre el bache. Todo ocurrió al mismo tiempo y el alerón delantero no aguantó".

Un aspecto interesante que surgió de las palabras de Hadjar es que Red Bull ya había intervenido en la estructura del alerón delantero durante el fin de semana de Las Vegas para reforzarlo, una precaución que evidentemente no resultó suficiente.

"El equipo había trabajado en ello durante el fin de semana, reforzando el alerón, y deberíamos haber tenido un margen suficiente para que algo así no sucediera. Las investigaciones siguen en curso, pero se trató de un colapso estructural. Obviamente no es lo que quieres que pase aquí en Qatar. El equipo está trabajando mucho en el problema. Estoy realmente convencido de que si hubiera cerrado el sistema dos décimas de segundo antes no habría pasado nada. Creo que todo coincidió de tal manera que provocó la falla justo en ese momento. Fue muy desafortunado".

El tema cobra especial relevancia en la víspera del fin de semana en Lusail, un trazado caracterizado por una larga secuencia de curvas de alta velocidad en las que la integridad del alerón delantero resulta crucial. Queda por aclarar, mediante las revisiones de los técnicos de Red Bull, si lo sucedido en Las Vegas se debió efectivamente a una combinación excepcional de cargas y esfuerzos.

Más allá del inconveniente técnico, Hadjar dejó Nevada con la certeza de haber vivido por primera vez en su trayectoria en la Fórmula 1 una carrera en la que la victoria era un objetivo real.

"Nunca había estado tan cerca de ganar, ni en lo que va de esta temporada ni en mi carrera. Es una sensación muy bonita estar ahí adelante. Me habría gustado ver cómo evolucionaba la batalla con Max en el resto de la carrera. Cuando peleas con un tetracampeón del mundo, con el mejor en pista, te diviertes mucho".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto

Hadjar mira con confianza hacia las últimas dos citas del calendario, respaldado por los avances del RB22 y sin objetivos específicos en el campeonato que deba proteger: "Max ganó cuatro carreras en la segunda mitad de la temporada y eso confirma lo competitivo que es nuestro monoplaza. Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, creo que la victoria llegará. Todavía tengo dos carreras por delante, no me juego nada en el campeonato, así que puedo asumir algunos riesgos, probar algo nuevo y divertirme peleando con los grandes".

Lo que también tiene particularmente satisfecho a Hadjar es el camino recorrido por Red Bull a lo largo de 2026, un crecimiento técnico que fue de la mano con su adaptación a la escudería.

"Estoy orgulloso del equipo. Al principio de la temporada, en Shanghái, peleaba con Oliver Bearman. La calidad y la rapidez del desarrollo han sido impresionantes. También en cuanto a mi adaptación al equipo creo que lo he hecho mejor de lo que esperaba. Pasamos de estar lejísimos de Mercedes a pelear con ellos, con Ferrari y con McLaren. Hoy me voy insatisfecho cuando no subo al podio, y creo que es una muy buena posición en la que encontrarse".

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