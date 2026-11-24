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El reto logístico de F1 para llevar material a Qatar y Abu Dhabi entre rutas bajo tensió

Detrás de las dos últimas citas del Mundial se esconde un rompecabezas organizativo. Dada la incertidumbre en torno a la región, se han estudiado varios planes para llegar a Oriente Medio y transportar el material necesario para los equipos y Pirelli, con hipótesis de reserva para cada opción. Un auténtico tour de coordinado por DHL.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 24 nov 2026, 22:10

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Partenza del GP del Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Tras meses de incertidumbre, finalmente la Fórmula 1 viajará a Medio Oriente para disputar las dos últimas rondas de la temporada, corriendo tanto en Qatar como en Abu Dabi. Una noticia que no solo significa dos carreras más en el calendario, sino que detrás de escena esconde un desafío mucho más complejo: lograr llevar al Golfo toneladas de material en uno de los momentos más delicados de los últimos años a nivel internacional.

Considerando que el transporte de los materiales también entra dentro del límite presupuestario, es fácil comprender por qué los equipos planifican sus desplazamientos con tanta anticipación. Sin embargo, con un contexto geopolítico tan complejo como el actual, preparar el viaje a Medio Oriente resultó ser un reto decididamente difícil, mucho más de lo que podría parecer, ya que obligó a elaborar diversos escenarios alternativos.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com en julio, el director de Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, había explicado cómo, en caso de correr en Medio Oriente, la planificación del cierre del mundial representaba un auténtico rompecabezas. No tanto por la producción de los neumáticos, en la cual Pirelli aceleró los tiempos, sino por el envío.

DHL pack down

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Las principales incógnitas estaban ligadas a las condiciones de las rutas marítimas. Por un lado, el estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el tráfico comercial pero en el centro de tensiones internacionales; por otro, la situación en el mar Rojo y en las aguas frente a Yemen, donde los ataques de los hutíes han complicado el paso de los buques.

La alternativa sobre la mesa estaba representada por el paso a través del canal de Suez y un posterior traslado terrestre por Arabia Saudita, siempre bajo la condición de que la situación en el territorio permitiera recorrer ese trayecto de manera eficiente, ya que en los últimos meses los ataques también complicaron inevitablemente esa vía.

Entre las hipótesis consideradas estuvo incluso la de circunnavegar África para llegar al Golfo, una solución inevitablemente más larga y costosa en comparación con las rutas tradicionales utilizadas por el campeonato. Y es precisamente por eso que hacía falta planificar con mucha antelación cómo moverse. Operaciones de este tipo requieren semanas de preparación.

Bandiera del Qatar al tramonto

Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

En el peor de los escenarios, el transporte habría requerido hasta 15 semanas de aviso previo —más de tres meses—, mientras que en las condiciones más favorables habría sido posible completar las operaciones de envío en unas seis semanas. Ese es precisamente el aspecto que vuelve particularmente delicada la logística de la Fórmula 1, organizada por su socio DHL y que viaja en paralelo tanto para Pirelli como para las escuderías.

En esencia, si no hubiera habido neumáticos, tampoco habría estado el material de los equipos. No obstante, identificar una ruta no bastaba, porque la evolución de la situación en la región exigió a DHL una continua reevaluación de los planes logísticos y de las posibles alternativas. De hecho, para cada plan A hacía falta una solución de respaldo en caso de que cambiaran las condiciones.

Algunas contemplaban rutas marítimas alternativas y otras consideraban recurrir al transporte aéreo, pero el problema principal era asegurarse de que todo llegara dentro de los plazos previstos, conciliando las exigencias logísticas internacionales con la necesidad de mantener suficiente flexibilidad para adaptarse a la evolución del panorama.

La partenza del GP di Abu Dhabi

Foto di: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Cuanto más se acercaban los eventos, mayor era la disponibilidad de información, pero al mismo tiempo disminuía el margen de maniobra para organizar transportes alternativos. Esa es la paradoja con la que se tuvo que convivir durante meses, y que volvió tan compleja para todo el entorno de la F1 la organización de estas dos giras.

Por lo demás, los planes de emergencia no se limitaban únicamente a las rutas hacia Medio Oriente. En caso de que la Fórmula 1 hubiera decidido correr en Imola en sustitución de Abu Dabi —opción que permaneció sobre la mesa durante meses—, Pirelli también había preparado una solución alternativa.

Dado que la carrera italiana habría utilizado los mismos compuestos ya previstos para otras citas, el fabricante italiano habría podido recurrir al transporte aéreo para enviar rápidamente los neumáticos a Italia, reduciendo así la necesidad de largas planificaciones navales.

Es un ejemplo que ilustra bien hasta qué punto la temporada estuvo marcada por una constante labor de planificación detrás de escena. No se trataba simplemente de decidir cómo llegar a Qatar o Abu Dabi, sino de estar listos para reaccionar con rapidez ante cualquier escenario, desde una modificación del calendario hasta un cambio repentino de las condiciones a lo largo de las principales rutas comerciales.

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