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Norris: en Las Vegas hubo espectáculo, pero demasiada dependencia de la batería

El piloto de McLaren volvió al debate sobre la espectacular carrera de Las Vegas, subrayando cómo en algunas circunstancias la gestión de la energía prevaleció sobre las habilidades de conducción. También aprobó las últimas evoluciones de McLaren, señalando al Red Bull como el monoplaza actualmente más versátil.

Roberto Chinchero

Publicado: 26 nov 2026, 15:14

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A cinco días del Gran Premio de Las Vegas, el debate sobre lo visto en la carrera estadounidense sigue dando de qué hablar en el paddock de Lusail. Lando Norris, segundo en la meta por detrás de Max Verstappen, ofreció un análisis interesante destacando las virtudes y los límites de una competencia que brindó un espectáculo extraordinario, pero en la que los pilotos no siempre tuvieron la sensación de ser dueños de su propio destino.

"Creo que deberíamos depender un poco menos de la batería. Cuando utilizas el modo overtake tienes a disposición más energía y, por lo tanto, más velocidad. El problema es que cuando vas en las primeras posiciones no tienes muchas posibilidades de ahorrar energía, porque alcanzas los límites de recuperación. Terminas consumiendo más energía sin tener mucha elección; luego sales de la última chicana y estás en problemas porque ya no te queda batería. Es algo que escapa a tu control. Incluso cuando rebasas a alguien, quizá casi accidentalmente, no puedes hacer nada para evitar que el piloto al que acabas de superar te vuelva a pasar de inmediato. Hay demasiados momentos en los que estás a merced de la batería".

Sin embargo, Norris subrayó que el elevado número de adelantamientos no fue exclusivamente consecuencia de la gestión de la energía eléctrica. Un papel determinante lo desempeñó también la aerodinámica activa: "El efecto de rebufo en modo straight fue enorme. Incluso sin energía en la batería hablamos de una ventaja de siete u ocho décimas, superior a lo que garantizaba el DRS. Creo que incluso con un monoplaza tradicional, pero equipado con straight mode, habríamos visto muchos rebases".

Lando Norris, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Una carrera al estilo de los óvalos

Norris confirmó que la dinámica de la prueba en Las Vegas tuvo similitudes con lo que se observa en las carreras en óvalos, es decir, la posibilidad de mantenerse en la pelea por la victoria aun ocupando posiciones alejadas de la cabeza del grupo.

"Antes del Safety Car me encontré alrededor de la duodécima posición, a unos diez segundos del líder. Empecé a empujar y después de cuatro vueltas la diferencia había bajado a cuatro segundos. No tuve que apretar muchísimo, bastó con frenar un poco más al límite. Todos se mantuvieron en la pelea y, desde ese punto de vista, fue una carrera parecida a las de los óvalos".

"Dicho esto, de todas formas era necesario manejar bien. Max ganó porque condujo increíblemente bien; creo que yo llegué segundo por el mismo motivo, así como Oscar [Piastri] hizo una gran carrera. Había que saber colocarse en las posiciones correctas, pero no fue una competencia en la que como piloto te encontraras manejando al límite en cada vuelta. Cuanto más adelante estabas, más tenías que exigirte. Estoy seguro de que Max fue casi siempre al máximo, mientras que cuando vas detrás de alguien puedes aprovechar el rebufo y correr menos riesgos".

"Me divertí, pero no siempre fue un duelo basado en quién era capaz de conducir mejor el auto. Hubo muy pocas curvas en las que realmente frené al límite, forzando y asumiendo riesgos. Fue una carrera muy entretenida, sobre todo vista desde afuera, pero menos natural de lo que quisiéramos nosotros los pilotos".

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto di: Manuel Eletto

No hace falta degradación para tener espectáculo

Otro aspecto señalado por Norris fue el papel de los neumáticos. La baja degradación y la ausencia de problemas de sobrecalentamiento permitieron a los pilotos permanecer durante mucho tiempo en el rebufo, contribuyendo a mantener compacto al pelotón. Una observación que pone en duda uno de los principios sobre los que se ha basado la Fórmula 1 en los últimos quince años.

"Si hubiéramos tenido una carrera con una degradación elevada, probablemente el grupo se habría estirado mucho más. El hecho de que todos pudieran empujar permitió que más pilotos siguieran en la pelea, volviendo la carrera más caótica. Esto demuestra que no es necesario tener una degradación alta y tres o cuatro paradas en pits para ofrecer buenas carreras. En cierto modo, es casi lo contrario".

Red Bull, hoy el paquete más completo

Norris confirmó los avances logrados por McLaren gracias a las últimas evoluciones, actualizaciones que permitieron a la escudería de Woking recuperar una mayor regularidad en su rendimiento. En Las Vegas, la limitante del monoplaza fue sobre todo el compromiso entre velocidad punta y desempeño en curva.

"Las actualizaciones están dando los resultados que esperábamos. En las últimas carreras hemos estado de forma más constante al mismo nivel que Mercedes y Ferrari, pero Red Bull me parece el monoplaza más competitivo en todas las condiciones: en circuitos trabados, en los rápidos y en los lentos. En este momento cuentan con un excelente paquete. No necesariamente el mejor en todas partes, porque hay pistas donde destaca Mercedes y otras en las que Ferrari es igual de veloz, pero Red Bull es muy consistente".

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