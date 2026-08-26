Haas: "Antes de pensar en 2027, tenemos que resolver los problemas actuales"

Un comienzo fulgurante, como tercera fuerza en pista durante las tres primeras carreras. Después, un descenso progresivo y constante que ha llevado a Haas a ser superada por varios equipos en el Mundial de Constructores, hasta el punto de encontrarse ahora en los puestos más bajos de la clasificación.

Esta ha sido, hasta la fecha, la trayectoria del equipo estadounidense. Un comienzo, como mínimo, inesperado, al igual que lo fue el momento en el que la temporada dio un giro muy diferente.

"En los últimos dos años, creo que nos hemos demostrado a nosotros mismos y al mundo exterior que somos capaces de desarrollar el monoplaza. Contamos con las personas adecuadas y el departamento técnico funciona bien. Pero, obviamente, este año el modo en que hemos empezado ha superado con creces las expectativas. No deberíamos haber empezado así. No deberíamos haber estado por delante de Red Bull tras tres carreras", declaró en Zandvoort Ayao Komatsu, director del equipo Haas.

"Pero, al tratarse de un reglamento completamente nuevo, sabíamos que habría una enorme cantidad de desarrollo por hacer y un enorme margen de potencial y rendimiento por descubrir. Y, para nosotros, tener siquiera una mínima posibilidad de seguir el ritmo de los demás, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro equipo, significa que todo tiene que ser perfecto. Pero eso no es realista en la vida de nadie".

"La actualización de Montreal no fue perfecta. Algunos componentes funcionaron, otros hicieron que el coche fuera más rápido, pero otros no estaban a la altura. Es más, incluso dificultaron la conducción. Así que estamos aprendiendo de estas lecciones".

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto de: Clive Rose / Fórmula 1 vía Getty Images

El Campeonato del Mundo de F1 se reanudó el pasado fin de semana en Zandvoort con el Gran Premio de los Países Bajos. Haas tiene un objetivo muy claro para las próximas semanas: intentar identificar los problemas que afectan a los VF-26, resolverlos y, una vez hecho esto, destinar todos los recursos al monoplaza de la próxima temporada. Según Komatsu, sería inútil hacer esto antes de haber entendido bien qué es lo que no funciona en el coche actual.

"¿Cuál es el objetivo para el resto de la temporada? Para mí es el mismo que en los dos últimos años. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de identificar los problemas clave, resolverlos y luego aplicarlos al coche para dar un paso adelante".

"Porque hay quien me pregunta: “Vale, ahora estamos donde estamos. ¿Simplemente vamos a centrar toda nuestra atención en 2027?”. Para mí, no podemos hacerlo. Porque creo firmemente que hay que afrontar lo que tenemos delante y resolver el problema que se nos presenta de forma evidente. No se puede huir de ello".

"Si dices: “Vale, de acuerdo, en 2026 empezamos bien, pero luego perdimos terreno. Es el primer año del nuevo reglamento. Vale, pasemos página y empecemos a pensar en 2027", no habremos resuelto el problema fundamental. Si hiciéramos eso, no daríamos confianza a la gente. Tienen que creer en sí mismos".

Uno de los principales factores que marcan la forma en que están trabajando ahora, juntos como equipo, es la confianza y la unidad que han adquirido en los últimos dos años.

"Por eso seguimos desarrollando el coche hasta finales de 2025, el año pasado, aunque sabíamos que este año nos esperaba un enorme reto paralelo. Para mí, era la forma correcta de prepararnos".

"Porque a principios de este año esperaba que fuera mucho, mucho, mucho peor. Si lo miramos sobre el papel, teniendo en cuenta la situación de nuestro equipo, deberíamos haber salido desde la P10, justo por delante de Cadillac. Esa habría sido la previsión normal".

"Pero, gracias a la confianza adquirida en los dos años anteriores, hemos podido desarrollar el coche y avanzar. Si la gente tiene la confianza necesaria para seguir desarrollando el coche durante toda la temporada, entonces, una vez más, se aplica el mismo principio: cuando ves problemas, cuando te encuentras con dificultades, tienes que mantener la unidad, creer en ti mismo. Solo siguiendo trabajando de esta manera, iteración tras iteración, es como se gana confianza. Una confianza auténtica. Eso es lo que estamos haciendo".