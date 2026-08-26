El Real Madrid se asocia con el Gran Premio de España de F1 en el Madring

A menos de tres semanas del primer Gran Premio de Fórmula 1 organizado en Madrid en 45 años, el Madring se hace con un socio de prestigio: el Real Madrid. Esta colaboración se basa especialmente en la excepcional proximidad entre el club y el nuevo circuito. Ambos están ubicados en Valdebebas, y solo 200 metros separan la entrada norte del Madring de la entrada principal del complejo del Real Madrid.

Los jugadores del club madrileño, de hecho, pudieron descubrir esta proximidad a principios de semana, durante los ensayos de F3 organizados durante dos días.

La asociación permitirá al circuito utilizar algunas instalaciones del club durante el fin de semana del Gran Premio para ampliar sus capacidades operativas. El complejo de 120 hectáreas alberga en particular a los equipos masculino y femenino del Real Madrid, su centro de formación, así como al equipo de baloncesto, además del estadio Alfredo Di Stéfano.

El Real Madrid también estará presente en el corazón del Gran Premio. El club dispondrá de varios espacios en las zonas de hospitalidad del Madring, mientras que leyendas del club y otras personalidades deberían participar en las diferentes actividades organizadas durante el fin de semana.

Fútbol y Fórmula 1 reunidos en Valdebebas

El circuito de Madring es el nuevo escenario del Gran Premio de España. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Este acercamiento debe permitir reunir dos de los deportes más populares del mundo en un mismo sector de Madrid. El Real Madrid destaca en particular sus 15 Copas de Europa, así como su importante audiencia internacional, mientras que el Madring se prepara para acoger por primera vez la Fórmula 1.

El Gran Premio de España se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el nuevo trazado madrileño. Con una longitud de 5,4 kilómetros y compuesto por 22 curvas, el circuito utiliza en particular vías públicas alrededor del recinto ferial de IFEMA.

La zona de Valdebebas alberga en particular La Monumental, la 12ª curva del circuito. Esta sección de 547 metros, caracterizada por su peralte con una pendiente del 24%, constituye una de las principales particularidades del Madring.

Con la llegada del Real Madrid entre sus socios locales, el Madring refuerza así aún más el arraigo del Gran Premio en la capital española a pocos días de su gran debut.