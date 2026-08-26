Ocon defiende su polémica maniobra sobre Albon que no tuvo sanción en Zandvoort
Ocon indignó a Albon al adelantarlo justo después de pasar junto al coche accidentado de Verstappen, pero las reglas hicieron que aun así tomara la segunda salida detrás del Williams.
Esteban Ocon ha defendido su controvertido adelantamiento a Alexander Albon en el Gran Premio de Países Bajos y criticó la norma de Fórmula 1 que hizo que lo retrasaran para la segunda salida.
Mientras Max Verstappen abandonaba tras un accidente y Gabriel Bortoleto sufría un trompo de 360 grados en la primera vuelta en una pista de Zandvoort ligeramente húmeda, un oportunista Ocon volvió a acelerar más rápido que Albon al final de la zona de banderas amarillas para hacerse con el 13º puesto —algo que el anglotailandés desaprobó— poco después de cruzar la línea de salida/meta.
"Lo siento, pero lo que hizo Esteban es una locura", despotricó Albon por radio. "Me está adelantando en medio del accidente".
Aunque al piloto de Williams no se le preguntó por la maniobra en su sesión con los medios posterior a la carrera, a Ocon sí, y él insistió en que no había hecho nada malo.
"Adelanté a Alex, sí, pero tenía derecho, porque estaba en (bandera) verde", dijo el piloto de Haas, antes de señalar que la parrilla para la segunda salida se estableció basándose en la clasificación al final de la primera vuelta, lo que significaba que su adelantamiento quedaba anulado.
"Lo que fue una gran pena es que tienes que correr todos estos riesgos, ¿sabes?", añadió Ocon. "Te la estás jugando a que te sancionen o no. A mí no me sancionaron, pero fue muy justo, porque lo pasé justo cuando estaba en verde. Y luego te devuelven a la salida de la carrera.
"Siempre ha sido así, pero... De verdad, si hubiera sido 20 metros antes, entonces habría tenido la posición. Pero aun así corrimos, como, durante un sector y medio. La bandera roja solo salió después de la curva 5, ¿sabes? Así que pasamos el sector uno y estábamos entrando en el sector dos. Así que debería haber salido por delante de Alex, porque eso cambió mi carrera".
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Ocon pasó la primera parte de la carrera atascado detrás de Albon y paró bastante pronto, en la vuelta 16, en un intento de encontrar aire limpio. Volvió a estar 14º cuando se retiró en la vuelta 53 debido a un problema en la unidad de potencia.
"Después de eso, obviamente, hay muchas cosas que quizá podríamos haber hecho de otra manera, con la estrategia, etc.", admitió el francés. "Fernando hizo una estrategia realmente muy, muy buena; no creo que pudiéramos haber hecho la misma sin degradación. Pero hay cosas que podemos analizar para hacer un mejor trabajo".
Ocon está convencido de que se podría haber tenido en cuenta una clasificación más actualizada al preparar la segunda salida de la carrera.
"No vamos a creer que en Fórmula 1 no tenemos bucles de cronometraje cada 20 metros, ¿sabes? Es una norma muy de la vieja escuela, de verdad", continuó.
"Lo dije por radio: no hagamos que Alex vuelva a ponerse delante en la resalida. Porque eso no debería ser así. Y por alguna razón lo intuí, que lo iban a volver a poner delante. Siguen tomando la línea, que está como 2 kilómetros atrás. No debería ser así, debería ser el último momento".
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