Grosjean: la sinceridad de Haas es positiva

Haas dijo recientemente a Motorsport.com que quería asegurarse de que su equipo tuviera una oportunidad de ser competitivo en el futuro antes de continuar con la enorme inversión necesaria para los próximos cinco años.

Pero aunque esos comentarios dejaron cierta incertidumbre sobre el destino de Haas, Grosjean cree que la honestidad de su jefe debe ser aplaudida ya que ahora da a los miembros del equipo un mensaje claro sobre lo que hay que hacer.

"Al menos él aclara las cosas", dijo Grosjean a Canal+ de Francia. "No hay nada peor que alguien que diga 'No, no, nos quedaremos en la Fórmula 1, todo está bien, etc.', sólo para luego parar todo completamente por sorpresa".

Haas ha sostenido durante mucho tiempo que sólo está interesado en correr en la F1 si su equipo tiene la oportunidad de luchar cerca de la punta, y confiesa que las dificultades que el equipo enfrentó en 2019 fueron difíciles de soportar en algunos momentos.

Grosjean dice que la mentalidad de Haas es la correcta, especialmente porque no es alguien que ha llegado al deporte sólo para estar en la parrilla.

"Gene fue claro: se unió a la F1 para poner la marca Haas Automation en el mapa. Ahora tiene esta reputación y la marca es muy conocida".

"Vino a la Fórmula 1 también porque le gusta el deporte motor, es un verdadero fanático de la gasolina. Ahora bien, ¿hay alguna persona cercana a Haas que haya disfrutado viendo las carreras de Fórmula 1 en 2019? Entiendo perfectamente lo que dijo, y lo encuentro bastante positivo".

"Seguro que todos los mecánicos están pensando '¿En serio? Pero, ¿qué va a pasar?', tienen más dudas. Pero la dirección, los pilotos y los ingenieros sabemos que tenemos que trabajar".

"Entonces, en lo que respecta a los mecánicos, asumo que si Gene tira del enchufe, el equipo se quedará o será comprado, ya que es un gran equipo con un modelo exitoso y tiene gente que puede trabajar eficientemente".

