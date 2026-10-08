Los pilotos de Audi F1 revelan su mayor limitación y cómo abordarla en Singapur

En teoría, el Marina Bay Street Circuit de Singapur debería adaptarse bien a Audi. El equipo dirigido por Allan McNish normalmente se beneficiaría de los circuitos del calendario de Fórmula 1 que son algo menos sensibles a la potencia, pero esa regla general no necesariamente aplica en Asia.

Sí, en términos de potencia pura, la brecha con los principales fabricantes de motores debería ser menor, pero según los pilotos, otro factor le está causando problemas a Audi en las condiciones extremas de Malasia y Singapur.

"Creo que tenemos que ser cautos y cuidadosos", dijo Nico Hulkenberg durante su sesión con los medios del jueves.

"Creo que Malasia sacó a la luz algunas cosas nuevas y estas condiciones climáticas no son tan favorables para nuestra unidad de potencia en este momento. Definitivamente tuvimos algunas dificultades en ese aspecto y, obviamente, aquí es más de lo mismo".

Al igual que en Malasia, la FIA emitió una llamada declaración de riesgo por calor para el Gran Premio de Singapur, indicando que se prevén temperaturas de 31 grados Celsius o más. Por eso, Hulkenberg espera otro fin de semana exigente.

"Sobre el papel es un circuito menos sensible a la potencia, sin duda, pero mis expectativas personales no son demasiado altas por el momento", dijo el alemán.

Consultado sobre si esto está relacionado principalmente con la refrigeración —con Audi obligado a abrir más la carrocería y, en consecuencia, perdiendo rendimiento aerodinámico—, Hulkenberg aclaró que no es el caso.

Nico Hulkenberg, Audi Photo by: Srinivasa Krishnan

"No, creo que sufrimos por potencia".

Esto significa que Audi está perdiendo potencia pura del motor con el calor extremo, una evaluación compartida por su compañero de equipo Gabriel Bortoleto.

"Sí, diría que ahora mismo, especialmente en las últimas carreras, es nuestra mayor limitación", dijo Bortoleto cuando Motorsport.com le preguntó por el calor.

"Creo que lo que ya tenemos para nuestra primera temporada es algo decente. Solo necesitamos dar algunos pasos más para mejorar la manejabilidad, las situaciones de climatización que mencionabas y, sí, eso es todo".

Sin embargo, Bortoleto confía plenamente en que Audi dará esos pasos y terminará convirtiéndose en la referencia en rendimiento de motor en la F1. El brasileño toma parte de esa confianza de los éxitos de Audi en el DTM y en las 24 Horas de Le Mans.

"¿Si confío en ellos? Absolutamente. Creo que pueden solucionarlo. Esta gente en Neuburg ha construido los mejores motores en otras categorías en las que participaron en el pasado, y no tengo dudas de que van a hacer lo mismo en la Fórmula 1.

"Solo tenemos que darles tiempo. No podemos creer que íbamos a llegar a la Fórmula 1 en el primer año y construir lo mejor que se haya hecho jamás. Eso haría quedar a los demás como... iba a decir una mala palabra ahora, ¡pero entendieron lo que quería decir!

"Así que tenemos que tener paciencia. Creo en la gente que está allí en Neuburg, y creo que van a hacer algo grande".

Audi encuentra respuestas sobre su gran paquete de mejoras

Gabriel Bortoleto, Audi Photo by: Srinivasa Krishnan

Aunque todavía hay áreas por mejorar en el lado de la unidad de potencia, el equipo germano-suizo ya encontró respuestas respecto del gran paquete de mejoras que introdujo en Bakú.

El Baku City Circuit tuvo predominantemente curvas de 90 grados y por lo tanto no ofreció una imagen representativa, pero después de las pruebas consecutivas en Malasia, está claro que la actualización efectivamente fue un paso adelante.

"Bueno, llegamos a la conclusión de que funcionó. Funcionó bastante bien, como esperábamos", dijo Bortoleto.

"Entrada, mitad y salida de todas las curvas, creo que dimos un buen paso en todos lados. Había muchas dudas después de Bakú, porque tuvimos un fin de semana difícil, sobre el paquete y si funcionaba o no. Pero creo que ahora finalmente podemos ponerle punto final a esto y decir que estamos seguros de que funcionó como esperábamos y de que las cosas están funcionando de la manera correcta".

También subraya que los equipos de F1 a menudo necesitan algo de tiempo para comprender por completo los grandes paquetes de mejoras y extraerles el máximo rendimiento. En el caso de Audi, eso ya ocurrió, como también confirmó Hulkenberg cuando Motorsport.com le preguntó al respecto.

"Sí, seguro que estamos más cerca [de entenderlo]. La comprensión obviamente crece y se construye con cada sesión que haces. Pruebas diferentes variantes de puesta a punto, escaneas el delta para mapear, y en general construyes tu correlación entre la pista, el túnel de viento y el CFD, así que está bien.

"Creo que probablemente todavía haya algunos detalles por explorar y descubrir, pero no es que vayamos a sacar otro segundo de esto ni nada por el estilo".