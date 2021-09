Hamilton se apoyará en Bottas tras su problema en la FP2

El GP de Países Bajos está de vuelta en el circuito Zandvoort, que es realmente novedoso para todos los pilotos y la mayoría de equipos.

Después de una FP1 con muy poca actividad, Lewis Hamilton vio como en la FP2 (con solo una vuelta sobre la pista), su Mercedes se detenía por un problema de potencia, dejándolo fuera de la sesión.

En total, entre ambos entrenamientos, el heptacampeón del mundo solo dio 19 vueltas, que contrastan enormemente con las 29 que acumuló Charles Leclerc, el que más de la FP2.

"Definitivamente, no me sentí tan mal (al haber sido el más rápido en la FP1). Hice algunos cambios para esta sesión. Solo conseguí dar una vuelta con ellos, así que es difícil saber si esas modificaciones son buenas o malas", declaró el británico ante la decepción de no haber podido estudiar más el comportamiento del monoplaza.

Pese a ello, Hamilton confía en los datos que ha podido recabar Mercedes con el coche de Valtteri Bottas: "Valtteri dio un montón de vueltas, así que tenemos un montón de análisis de datos de todas estas tandas".

Ante la pregunta de Motorsport.com sobre cómo se siente la vuelta al calendario de este circuito, Hamilton recordó su época en Fórmula 3, donde corrió allí.

"La pista es épica. Es realmente [un circuito] fantástico. Me trajo muchos recuerdos cuando salí por primera vez, de cuando conducía aquí, porque no lo recordaba".

"Las velocidades a las que estamos pasando la curva 7... Se siente como un verdadero circuito de carreras. No creo que se pueda adelantar aquí, porque es todo alto. Curvas con mucha carga aerodinámica, súper rápidas y que probablemente no podremos seguir. Esperemos que haya una buena estrategia el domingo".

Con vistas a la clasificación, el británico no ve "necesariamente el principal problema en una vuelta limpia", pero confía en que, al no haber tenido ninguna, el trabajo "fantástico" de Bottas le ayude en su puesta a punto.

El mundial sigue incandescente, con Verstappen en segunda posición a solo tres puntos de Hamilton. El vigente campeón asegura que el enfrentamiento con la hinchada del piloto de Red Bull es inexistente.

"Quiero mucho a mis fans. Estoy muy agradecido por su entusiasmo y, en general, aprecio a todos los fans del deporte".

"Todos están aquí para pasarlo bien. Es natural que compita con su piloto. Así que no me tomo nada a pecho. Ayer tuve una gran acogida aquí, y espero que sea un gran fin de semana para todos", concluyó.