Sainz: "Había potencial para ser cuarto"

El piloto español de Ferrari no pudo volver a batir a su compañero, Charles Leclerc, después de haberlo logrado por primera vez la semana pasada en Portugal. Pero aun así el español saldrá entre los seis mejores en el GP de España 2021, tras una Q3 realmente apretada.

Sainz ya avisó en la FP3 de la mañana, tras ser cuarto, a 0,103 segundos de Leclerc (3º) y en la Q1 logró usar un solo juego de compuestos para clasificarse séptimo a la segunda ronda. En cambio, el monegasco tuvo que montar un segundo juego en los compases finales.

En la Q2, Sainz fue el cuarto más rápido, solo por detrás de los Mercedes y Verstappen, superando por 61 milésimas a su compañero de equipo. Pero en la definitiva Q3, donde dispuso de dos juegos de neumáticos blandos para sus dos intentos, Sainz apenas mejoró en 36 milésimas su mejor tiempo de la ronda anterior.

El español saldrá sexto, después de quedarse a 0,879 de Lewis Hamilton, que sumó su 100ª pole position, y a 0,110 de Leclerc, que logró asegurarse el último puesto en la segunda fila de parrilla para ser cuarto, por delante de un sorprendente Ocon.

"Estoy satisfecho. Creo que hemos hecho una buena clasificación desde el principio. Desde la Q1 hemos hecho vueltas muy buenas. Quizás mi peor sesión ha sido la Q3, porque tenía dos juegos de blandos nuevos y no he podido hacer ningún último sector bueno, siempre me costaba mucho en la curva 10 con el viento, no podía hacerla dos veces igual", comentó el madrileño en los micrófonos de DAZN F1 de España.

"Aun así sé que hoy había potencial para habernos colocado cuartos. Pero por lo general el paso adelante que he dado este fin de semana otra vez, estando bastante delante todo el fin de semana, bastante cómodo con el coche, es lo positivo".

"Lo que está claro es que el coche es bastante decente en las curvas, estamos consiguiendo dar algunas vueltas buenas. Estoy contento con el equilibrio en general durante todo el fin de semana. He estado sufriendo un poco contra el subviraje aquí y allá, y tratando de deshacerme de él, pero me las arreglé para pasar la Q1 con un juego, que normalmente es una buena señal de confianza con un coche".

Cuando se le preguntó si ha cambiado en algo su planteamiento de fin de semana después de estar a punto de disputar su cuarta carrera con Ferrari, Sainz dejó claro que no.

"El planteamiento sigue siendo muy parecido, lo único que sigo aprendiendo cosas y las sigo implementando cuando salgo a pista. En la clasificación me han funcionado bastantes cosas de las que me funcionaron en Portimao y ahora estoy intentando ver qué podemos hacer mañana, porque mañana es nuestro día más complicado, donde normalmente nos vamos un poco para atrás", apuntó.

"En carrera seguimos teniendo problemas de neumáticos y a ver si mañana podemos reducir eso un poquito. La salida aquí como sabéis, igual que la clasificación, es muy importante y vamos a intentar ir hacia delante".

"Creo que empezamos en la mejor posición posible. Sinceramente, todavía estamos un poco preocupados por la degradación de nuestros neumáticos. Volvimos a ver en las tandas largas del viernes que todavía estamos un poco atrasados ahí. Va a llevar tiempo solucionarlo, todavía hay cosas que tenemos que mejorar en este coche. Así que sí, vamos a ver qué podemos hacer mañana", concluyó.

Las mejores fotos de Carlos Sainz en el GP de España de Fórmula 1 2021

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 1 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 5 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 6 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21 10 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Parafina en el monoplaza de Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 28 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 15 / 28 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 16 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 17 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 18 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 19 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 20 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 21 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 22 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari, Fernando Alonso, Alpine F1 en la conferencia de prensa 23 / 28 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 24 / 28 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 25 / 28 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 26 / 28 Foto de: FIA Pool Fernando Alonso, Alpine F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari en la conferencia de prensa 27 / 28 Foto de: FIA Pool Carlos Sainz Jr., Ferrari 28 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images