Fórmula 1 GP de México

George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1

El piloto de Mercedes cree que el turbo de menor diámetro de Ferrari dará sus frutos en la carrera de gran altitud de la Fórmula 1 en México

Filip Cleeren

Publicado: 30 oct 2026, 12:55

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George Russell considera que Ferrari tiene "bastante ventaja" en el Gran Premio de México de F1 con el diseño de su turbo, mientras que Charles Leclerc todavía cree que Mercedes tiene el mejor coche "dondequiera que vayamos".

La megalópolis capital de México se encuentra sobre una meseta a 2250 m, lo que le da al Autódromo Hermanos Rodríguez uno de los desafíos de ingeniería más singulares. El aire de menor densidad reduce el rendimiento aerodinámico y genera importantes dolores de cabeza con la refrigeración, pero también podría recompensar a Ferrari por algunas de las decisiones de diseño que tomó con su unidad de potencia de 2026.

Con un turbocompresor de menor diámetro en comparación con sus rivales, la menor inercia del turbo le permite entrar en régimen más rápido, algo que tiene un efecto acumulado cuando el aire es mucho más fino en la altura y, para empezar, hay menos energía de escape disponible. La contrapartida es un límite en la potencia máxima en comparación con turbinas de mayor diámetro.

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"Creo que va a ser muy interesante. Creo que el retraso del turbo va a ser un factor importante para muchos equipos este fin de semana", señaló Russell. "Obviamente no es ningún secreto que equipos como Ferrari tienen un turbo más pequeño que la mayoría, así que probablemente tengan bastante ventaja en ese aspecto. Todavía no estamos seguros de lo complicado que será, pero definitivamente puedo prever que no será sencillo".

Leclerc, de Ferrari, se apresuró a restar importancia a la etiqueta de favorito de su equipo, después de una serie de victorias de Max Verstappen con el Red Bull notablemente mejorado y de un triunfo en Austin para el campeón electo Kimi Antonelli con el Mercedes.

Ferrari, que también introdujo mejoras importantes el fin de semana pasado, no gana un gran premio desde que Leclerc triunfó en el Gran Premio de Gran Bretaña de julio en Silverstone.

"Sinceramente, creo que todo se está acercando mucho y tenemos una buena dinámica", dijo Leclerc. "Con Singapur y también Austin, maximizamos nuestro potencial, y quedé relativamente contento con el ritmo que mostramos.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"En cuanto a si somos los favoritos para este fin de semana, no estoy del todo de acuerdo. Creo que Mercedes sigue siendo el favorito dondequiera que vayamos. Red Bull también está muy, muy fuerte últimamente. Pero si maximizamos todo lo que tenemos, entonces espero que pueda ser un gran fin de semana para nosotros".

Ferrari ha desarrollado la costumbre de ser muy fuerte a la hora de ponerse rápidamente a tono durante los entrenamientos del viernes, solo para verse superada por sus rivales cuando importa en la clasificación. Así que, con los cuatro equipos principales de la F1 tan cerca como lo han estado durante toda la temporada en ritmo puro, Leclerc reconoció que ejecutar una sesión de clasificación limpia es crucial para evitar que se repita.

"Como hemos visto, creo que la optimización de nuestro paquete es lo que al final marcará la mayor diferencia", reflexionó Leclerc. "Es muy difícil poner todo en la ventana correcta al llegar a la clasificación que, si conseguimos hacerlo, creo que tenemos una oportunidad aquí".

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La elección del turbo de Ferrari estuvo motivada en parte por la necesidad de que entrara en régimen al inicio de una carrera sin la asistencia de un sistema MGU-H, que fue descartado para el reglamento de 2026. En teoría, un turbo más pequeño habría permitido al equipo ejecutar de forma más consistente el complicado procedimiento de salida de 2026, pero un cambio de último momento en los procedimientos por parte de la FIA por motivos de seguridad anuló parte de la ventaja de Ferrari.

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