Fórmula 1 GP de México

Por qué las nuevas reglas de la F1 hacen que el GP de México 2026 sea un desafío aún mayor

La altitud de la Ciudad de México siempre presenta desafíos, pero en 2026 el nuevo reglamento técnico ha complicado aún más las cosas para los equipos, fabricantes y pilotos de F1

Ronald Vording

Publicado: 30 oct 2026, 11:31

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

A 2.286 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez es, por mucho, la sede situada a mayor altitud del calendario de la Fórmula 1. Esto significa naturalmente un aire menos denso, lo que plantea un desafío único en el Gran Premio de México para los equipos y los fabricantes en dos sentidos.

En primer lugar, la menor densidad del aire hace que la unidad de potencia, y en particular el turbo, quede sometida a una exigencia considerable en México. En altitud, hay menos moléculas de oxígeno por metro cúbico, lo que significa que el turbo tiene que trabajar más para introducir en el motor la misma cantidad de oxígeno que conseguiría al nivel del mar.

El turbo tiene que girar considerablemente más rápido para alcanzar la presión de sobrealimentación y el flujo de aire requeridos, lo que supone un desafío no solo en términos de rendimiento puro, sino también de fiabilidad, con el turbo funcionando a temperaturas significativamente más altas que en condiciones normales.

Esto siempre es un desafío en México y también explica por qué George Russell señaló con tanta claridad a Ferrari como la favorita durante la conferencia de prensa del jueves, dado que en el paddock es ampliamente sabido que la Scuderia tiene un turbo más pequeño que muchos de sus rivales. Una rueda de turbina más pequeña tiene menos masa e inercia, lo que permite que el turbo gane régimen más rápidamente después de que el piloto pisa el acelerador.

Esto ayuda a mantener al mínimo el retraso del turbo, y eso es precisamente lo que promete ser un factor enormemente importante este fin de semana. En 2026, este desafío se ha vuelto considerablemente mayor que antes porque se eliminó el MGU-H y ya no puede ayudar a contrarrestar el retraso del turbo.

"El año pasado teníamos el MGU-H, así que contábamos con algo de apoyo del MGU-H, pero este año ya no tenemos el MGU-H, por lo que eso lo hace bastante desafiante", dijo el ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, cuando Motorsport.com le preguntó por los desafíos.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Por ejemplo, incluso solo en condiciones de ralentí, teníamos el apoyo del MGU-H para conseguir suficiente presión de sobrealimentación, pero este año no tenemos ningún apoyo ni siquiera en condiciones de ralentí. Esa es una gran diferencia respecto al año pasado y, por lo tanto, el retraso del turbo es el tema más interesante e importante en esta pista. Creo que eso no ocurre solo en el caso de Honda, sino para todos los fabricantes. Todos tendrán dificultades con el retraso del turbo en esta pista".

Además del retraso del turbo, hay otro factor importante: hasta qué punto se ve afectada la entrega de potencia del motor. Si los fabricantes no pueden alcanzar en general el nivel deseado de sobrealimentación del turbo, Honda dice que esto también podría tener consecuencias en la forma en que debe hacer funcionar el motor de combustión interna; en otras palabras, en el peor de los casos, con una menor entrega de potencia.

"Normalmente en México, la velocidad del turbocompresor es bastante alta para conseguir suficiente flujo de aire. Tenemos que comprobarlo, pero podríamos tener algunas restricciones en la condición de funcionamiento del motor en el peor de los casos. Por el momento, hemos hecho muchas pruebas en banco y creemos que casi no hay impacto, o solo un pequeño impacto, en nuestra condición de funcionamiento del motor, pero tenemos que comprobar estas cosas en los entrenamientos libres", explicó Orihara.

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Esa "condición de funcionamiento del motor" se refiere naturalmente a hasta qué punto se puede aprovechar el máximo potencial del motor de combustión interna, o si debe limitarse en altitud.

"Cada turbocompresor tiene ciertas limitaciones en cuanto a su velocidad de funcionamiento. Si alcanzamos esa velocidad de funcionamiento [máxima] y aun así no podemos proporcionar suficiente presión de sobrealimentación, entonces el punto de funcionamiento del motor quedará limitado. Por el momento no tenemos ninguna preocupación, pero también tenemos que comprobarlo en los entrenamientos libres", continuó Orihara.

Será particularmente interesante ver cómo rinde Honda en altitud, dado que el fabricante japonés también sufrió considerablemente con el retraso del turbo en Singapur. Aunque había utilizado su segundo token ADUO de la temporada en Madrid para introducir en secreto un nuevo turbocompresor, específicamente para mejorar la manejabilidad, el problema siguió siendo muy complicado en Singapur.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La buena noticia, sin embargo, es que Honda introdujo desde entonces 'contramedidas' y que estas tuvieron el efecto deseado en Austin. México proporcionará la prueba definitiva, aunque Orihara lo sabe bien.

"Así que en Austin llevamos algunas contramedidas para el retraso del turbo, y confirmamos su efecto sobre ese retraso. Eso fue bastante positivo para nosotros antes de venir aquí", dijo.

"Y también en Sakura, nuestra instalación en Japón, siguen trabajando duro para optimizar el retraso del turbo. Tenemos muchas opciones para mejorar ese retraso. Una opción es nuestra estrategia de recuperación con el MGU-K, así que en Sakura siguen trabajando duro para mejorar la situación del retraso del turbo.

"Pero incluso después de ver algunas señales positivas en Austin, esto sigue siendo completamente diferente para nosotros [por la altitud]. Así que es bastante importante ver cómo se comporta nuestro coche en los entrenamientos libres".

"Resbaladizo como el infierno": por qué la aerodinámica activa hará la vida aún más difícil para los pilotos

Como se mencionó, la ausencia del MGU-H hace que este desafío sea considerablemente mayor para todos los fabricantes, pero ese no es el único aspecto del nuevo reglamento que afectará el fin de semana de carrera en México. Un segundo factor tiene que ver con la aerodinámica activa y su impacto en las alas que los equipos normalmente elegirían en México.

Los equipos generalmente optan en México por configuraciones de alas de nivel Mónaco, algo que es relativamente sencillo en altitud porque la resistencia del aire es menor y el precio que se paga en términos de drag es, por lo tanto, también considerablemente menor. Sin embargo, incluso esas elecciones extremas de alas solo dan a los pilotos niveles de carga aerodinámica equivalentes, por ejemplo, a alas con especificación de Monza en altitud; en otras palabras, el extremo opuesto del espectro.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Este año, sin embargo, gran parte de esa variación ha desaparecido debido a la aerodinámica activa, como explicaron ambos pilotos de Red Bull durante el día de medios.

"Aquí hay mucho menos agarre. Con la altitud, normalmente tenemos las alas para compensar un poco eso, pero ahora básicamente usas una sola ala", dijo Max Verstappen.

Mientras que la aerodinámica activa hizo que los pilotos sufrieran aún más con los baches en Austin —porque los coches se levantaban en las rectas, dando a los equipos un margen de seguridad en cuanto al desgaste del patín y permitiéndoles rodar incluso más bajos en las curvas—, en México se traduce en aún menos carga aerodinámica.

También hay que señalar que los coches de 2026 ya tienen de por sí una carga aerodinámica significativamente menor que sus predecesores de la era de efecto suelo. Isack Hadjar por eso ya ha pronosticado que este fin de semana será "resbaladizo como el infierno" para los pilotos.

Lee también:

El nuevo asfalto, que en teoría debería proporcionar más agarre, podría compensar esto en parte, pero es otra variable que los equipos todavía no han podido tener plenamente en cuenta en sus simulaciones, como reconoció el jefe de pista de Aston Martin, Mike Krack.

"Normalmente, cuando reasfaltan, la pista queda lisa y el agarre es mayor, lo que debería ayudar", dijo Krack.

La pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Obviamente perdemos un 20-25% de densidad, que es el equivalente en carga. Todo lo que puedas ganar en términos de interacción neumático-asfalto te ayudará. Creo que habrá un paso en la dirección correcta con más agarre.

"Ahora suele estar muy sucio aquí en la primera sesión, así que la pista mejorará bastante. Tenemos curiosidad por ver cómo cambiará y si podemos tener mejor agarre desde el comienzo".

En definitiva, esto significa que la altitud de México presenta este año aún más desafíos de los habituales, tanto del lado de la unidad de potencia como del chasis, y que los equipos afrontan el fin de semana de carrera con todavía más interrogantes de lo normal.

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