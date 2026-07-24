Checo Pérez admite que los Aston Martin "serán difíciles de vencer" en la clasificación de Hungría
Sergio Pérez señaló que aunque Cadillac completó el programa establecido el viernes lo mostrado por Aston Martin les hace pensar que podrían quedar atrás.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Sergio Pérez no quiere sacar conclusiones anticipadas de lo que sucederá el sábado en el Gran Premio de Hungría luego de lo visto en las dos prácticas del viernes, pero todo indica que Cadillac podría tener un resultado en el fondo de la parrilla ante lo visto por Aston Martin y Williams.
Checo Pérez y Cadillac evaluaron una mejora en el sistema de ducto de frenos para “asegurar” evitar los problemas de Austria donde tanto su coche como el de Valtteri Bottas abandonaron, por lo cual logró completar el programa del viernes en la posición 20.
“Sí, estoy contento con ellas (las dos prácticas). Creo que tenemos una buena idea de qué hacer con el balance del auto y con el coche en general. Parece que estamos un poco en la pelea en este momento. Obviamente veremos dónde terminamos mañana, así que será un día interesante”, dijo el mexicano en la zona de medios en el Hungaroring dando un aviso de que los rivales están dando pasos importantes en el desarrollo de sus monoplazas.
“En general fue un día bastante interesante. Creo que, sabes, cuando llegamos aquí esperábamos una pista muy diferente, especialmente la FP2 cambió bastante con el viento. Así que logramos explorar un poco el auto en diferentes configuraciones y creo que estamos en una ventana bastante razonable en términos de ideas sobre dónde debemos estar y hacia dónde tenemos que ir, y creo que podemos llegar ahí”.
Al ser cuestionado directamente del potencial del nuevo Aston Martin que llevó 16 actualizaciones al circuito, la más grande y primera del año para ellos, Sergio Pérez no ocultó que lo hecho por Adrian Newey podría ponerlos más fácil a ellos en el grupo medio respecto a la escudería americana por lo que podrían quedar relegados al final.
“Lo están, definitivamente están en la pelea. Han estado muy fuertes hoy. El ritmo de carrera también se veía muy fuerte, así que creo que serán difíciles de vencer este fin de semana. Williams también estuvo en un programa muy diferente, por lo que fue difícil entenderlos. Pero con suerte habrá algo de competencia allá afuera mañana”, finalizó.
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