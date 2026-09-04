Gasly denuncia que Alpine fue “robado” y agrega: “Creo que esto no va a terminar acá”
El francés se mostró muy molesto tras la decisión de la Corte Internacional de Apelación de quitarle el tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Pierre Gasly vivió este viernes por segunda vez cómo el podio del Gran Premio de Mónaco se le iba de las manos.
El piloto de Alpine cruzó la meta tercero en junio pasado en el Principado, pero no pudo conservar esa posición tras las sanciones impuestas por exceso de velocidad. Inicialmente cayó al séptimo puesto cuando se le aplicó el tiempo de castigo, por lo que Isack Hadjar celebró en el podio en su lugar.
Gasly recuperó días después el tercer puesto tras un derecho de revisión exitoso presentado por Alpine, pero este viernes volvió a perderlo al conocerse la decisión sobre la apelación presentada por Red Bull y McLaren.
Tanto Alpine como Gasly están convencidos de que no existió un exceso sobre el límite de velocidad reglamentario en Mónaco, por lo que el francés se mostró especialmente enojado ante la decisión conocida este viernes.
"Creo que nos robaron y creo que esto no va a terminar acá", disparó Gasly en una entrevista con Canal+ de Francia.
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
"La velocidad que llevábamos en el pit lane era bastante clara. Hay mucha interpretación, muchas discusiones en las oficinas, legalmente, por puntos que van más allá de lo deportivo. Es bastante triste ver que los resultados se decidan como consecuencia de este tipo de situaciones", agregó.
"En la pista, terminamos terceros. Es otro giro de los acontecimientos. Pero, de todos modos, voy a dejar que mi equipo se encargue del resto. Yo hice todo lo que pude en la pista y ahora depende de ellos hacer lo que haya que hacer, y confío en que así será", concluyó.
Pasar del tercer al séptimo puesto significó que Gasly perdió terreno en la pelea con Liam Lawson por el noveno puesto en el campeonato de pilotos y, más importante aún, Alpine pasó de tres a 16 puntos detrás de Racing Bulls en el duelo que mantienen por el quinto lugar del certamen de constructores.
Share Or Save This Story
Lo que revela la audiencia del Tribunal de Apelación sobre la polémica en el GP de Mónaco
¿Cuántos puntos pierde Alpine sin el podio de Mónaco? Así queda el campeonato de la F1 2026
La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: " decepción y frustración"
Briatore acusa a un juez de la FIA de tener vínculos con McLaren y Stella lo frena: "es insultante"
Alpine pide a la F1 cambiar las reglas tras perder el podio de Gasly en Mponaco
Alpine anuncia un importante nuevo patrocinador para el coche de Colapinto en la F1 2026
Últimas noticias
Ferrari lidera la primera sesión de entrenamientos libres del WEC en Austin
Red Bull responde a las quejas por radio de Verstappen: "está claro que tenemos un problema"
El área clave que Honda aún necesita mejorar con su nuevo motor de F1
Así vivimos las prácticas del viernes del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments