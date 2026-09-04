Gasly denuncia que Alpine fue “robado” y agrega: “Creo que esto no va a terminar acá”

Pierre Gasly vivió este viernes por segunda vez cómo el podio del Gran Premio de Mónaco se le iba de las manos.

El piloto de Alpine cruzó la meta tercero en junio pasado en el Principado, pero no pudo conservar esa posición tras las sanciones impuestas por exceso de velocidad. Inicialmente cayó al séptimo puesto cuando se le aplicó el tiempo de castigo, por lo que Isack Hadjar celebró en el podio en su lugar.

Gasly recuperó días después el tercer puesto tras un derecho de revisión exitoso presentado por Alpine, pero este viernes volvió a perderlo al conocerse la decisión sobre la apelación presentada por Red Bull y McLaren.

Tanto Alpine como Gasly están convencidos de que no existió un exceso sobre el límite de velocidad reglamentario en Mónaco, por lo que el francés se mostró especialmente enojado ante la decisión conocida este viernes.

"Creo que nos robaron y creo que esto no va a terminar acá", disparó Gasly en una entrevista con Canal+ de Francia.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"La velocidad que llevábamos en el pit lane era bastante clara. Hay mucha interpretación, muchas discusiones en las oficinas, legalmente, por puntos que van más allá de lo deportivo. Es bastante triste ver que los resultados se decidan como consecuencia de este tipo de situaciones", agregó.

"En la pista, terminamos terceros. Es otro giro de los acontecimientos. Pero, de todos modos, voy a dejar que mi equipo se encargue del resto. Yo hice todo lo que pude en la pista y ahora depende de ellos hacer lo que haya que hacer, y confío en que así será", concluyó.

Pasar del tercer al séptimo puesto significó que Gasly perdió terreno en la pelea con Liam Lawson por el noveno puesto en el campeonato de pilotos y, más importante aún, Alpine pasó de tres a 16 puntos detrás de Racing Bulls en el duelo que mantienen por el quinto lugar del certamen de constructores.