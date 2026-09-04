Briatore acusa a un juez de la FIA de tener vínculos con McLaren y Stella lo frena: "es insultante"

Mientras Alpine manifestó su "decepción" y su "frustración" tras el veredicto de la Corte Internacional de Apelación de la FIA sobre el Gran Premio de Mónaco, un Flavio Briatore muy enjado se presentó ante la prensa el viernes en el paddock de Monza.

El asesor ejecutivo de la escudería de Enstone no digiere la pérdida del podio de Pierre Gasly en el Principado, tras el restablecimiento de sus penalizaciones, que lo hicieron caer al séptimo puesto. En el punto de mira del italiano está Filippo Marchino, uno de los cuatro jueces que componían la Corte de Apelaciones, reunida el pasado 25 de agosto en París y presidida por Michael Grech.

"Lo siento, creo que es muy injusto, pero ya saben, aceptamos la decisión", reaccionó primero Flavio Briatore. "Lo que es muy extraño es que había cuatro jueces y uno de ellos se comportó como un fiscal."

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"No es realmente un problema en sí mismo. El problema es que está muy vinculado a McLaren. Tenemos una foto de este hombre pronunciando un discurso para McLaren en 2018 en Beverly Hills (en McLaren Special Operations). Tiene una fundación, que se llama One Drop Foundation, y McLaren le dio dos o tres coches. Fue bastante injusto. Uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que protestaba contra nosotros."

Preguntado sobre estas acusaciones, Flavio Briatore retomó luego el mismo argumento, lamentando lo que considera una falta de independencia de la Corte de Apelaciones.

"Es injusto", insistió. "Normalmente, el juez debe ser totalmente independiente, y este juez, que se llama Filippo Marchino, es de nacionalidad estadounidense, a pesar de su nombre de resonancia italiana. Filippo Marchino es un juez. Fue muy agresivo durante la audiencia, se comportaba como un fiscal. Y después descubrimos por qué era tan agresivo: está muy vinculado a McLaren."

"Un giro insultante" para McLaren

Andrea Stella, McLaren Photo by: Eric Le Galliot

Presente junto a Flavio Briatore durante esta rueda de prensa, Andrea Stella se negó a responder a estas alegaciones. El director de McLaren se ciñó al razonamiento que explica por qué la escudería de Woking apeló estos resultados, antes de advertir contra unas alegaciones "graves".

"Me parece que esta conferencia está tomando un giro bastante insultante para McLaren, para la reputación de un equipo que merece mucho respeto", lamentó. "Y si alguien formula este tipo de acusaciones, que parecen bastante graves, tendrá que asumir la responsabilidad de lo que dice públicamente."

"La audiencia, y el conjunto de la Corte Internacional de Apelaciones, se llevaron a cabo según los más altos estándares, y no deberíamos cuestionar este asunto de la manera en que se ha hecho."

Preguntado sobre posibles acciones legales, Flavio Briatore concluyó el intercambio de manera bastante evasiva: "Después del fin de semana, lo pensaremos. Por el momento, no lo sé."

"Acepto todo. Lo que no acepto es que, cuando hay un juez, necesitamos a alguien independiente. Eso es todo. Nuestra gran pregunta es por qué alguien implicado con McLaren formaba parte de la Corte en este caso. Es así de simple."