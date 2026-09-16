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Fórmula 1

Así queda el calendario de las carreras sprint para la Fórmula 1 2027; fechas y circuitos

La Fórmula 1 presentó su calendario de competencia del 2027 y te dejamos todas las carreras sprint que lo conformarán.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Erik Junius

La Fórmula 1 lanzó su calendario oficial para la temporada 2027 y, con ello, se concretó el aumento en las carreras sprint para llegar a un total de 10 competencias de este tipo, un incremento que ya se había rumorado desde este mismo año y, ahora, se ha concretado con la anexión de nuevas sedes. 

La intención del formato sprint es ofrecer acción a los aficionados desde el día viernes eliminando dos prácticas libres (FP y FP3) para dejar únicamente un entrenamiento al arranque de las actividades. 

Al elevar de seis a 10 el número de eventos en formato Sprint —incluyendo por primera vez plazas como Mónaco, Bahréin y Abu Dhabi—, la categoría estelar pretende maximizar el espectáculo en pista a lo largo de un itinerario de 24 carreras.

Luego de la presentación del calendario, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó el nuevo programa previsto para el 2027 donde regresan pistas como Portugal y Turquía. 

Más de la F1 :

"El calendario 2027 reúne a algunos de los circuitos más emblemáticos y a ciudades vibrantes del mundo, creando un escenario increíble para otra temporada inolvidable de la Fórmula 1 (...). Estamos encantados de dar la bienvenida a Portugal y Turquía al campeonato y de ampliar las carreras Sprint a diez eventos, ofreciendo a nuestros aficionados aún más intensidad, drama y la acción rueda a rueda que hace que nuestro deporte sea tan especial", afirmó Domenicali.

El directivo indicó que este nuevo calendario les permitirá seguir atrayendo “nuevas audiencias en todo el mundo” creando un espectáculo de calidad global que, además, es aprovechado por los equipos involucrados dentro de los que se encuentran importantes fabricantes automotrices. 

Una de las carreras bajo el formato sprint agregada para 2027 es el Gran Premio de Mónaco, una decisión que ha generado revuelo en redes sociales. El trazado callejero es, ahora junto con Madrid, de los que menos adelantamientos permite, por lo que algunos han cuestionado esta decisión. 

Más de la F1 :

Calendario de las carreras sprint de la F1 2027 

Gran Premio Circuito Fechas
Bahréin Sakhir 12 al 14 de marzo
Australia Melbourne 2 al 4 de abril
Japón Suzuka 9 al 11 de abril
Canadá Montreal 21 al 23 de mayo
Mónaco Montecarlo 4 al 6 de junio
Gran Bretaña Silverstone 2 al 4 de julio
Italia Monza 3 al 5 de septiembre
Brasil Interlagos 5 al 7 de noviembre
Qatar Lusail 3 al 5 de diciembre
Abu Dabi Yas Marina 10 al 12 de diciembre

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