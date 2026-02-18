Ir al contenido principal

Fórmula 1

Piastri aclara la situación de su mánager, Mark Webber, y cómo trabajarán en 2026

Oscar Piastri ha desmentido los rumores sobre una posible separación de su representante Mark Webber: el australiano "simplemente se retirará un poco".

Sönke Brederlow Ronald Vording
Publicado:
Mark Webber, Oscar Piastri

Mark Webber, Oscar Piastri

Foto de: Getty Images South America

Durante las pruebas de Fórmula 1 en Baréin, corrieron rumores en el paddock de que la estrella de McLaren, Oscar Piastri, se había separado de su mánager, Mark Webber. Sin embargo, el australiano ha desmentido rotundamente estos rumores.

"Sí, ya no estará presente en tantas carreras", confirma el australiano de 24 años, que su compatriota reducirá su participación en el futuro. Pero "seguirá ocupándose de tareas similares entre bastidores. Y sí, he hablado mucho con él esta semana".

La relación entre Piastri y Webber se puso a prueba el año pasado. Tras el parón veraniego, el piloto de McLaren entró en una crisis de forma que fue objeto de acalorados debates. Webber exigió entonces a su protegido que "encontrara el carácter necesario para volver".

Mark Webber "se retirará un poco"

El hecho de que Webber no desmintiera los rumores de que McLaren preferiría que Lando Norris fuera campeón del mundo antes que Piastri provocó aún más debate. El experto Ralf Schumacher declaró en ese momento que el antiguo piloto de Red Bull no era de gran ayuda para Piastri.

Ahora se produce un cauteloso ajuste en la colaboración: Webber reducirá su presencia en los circuitos y estará menos presente en el futuro. En las pruebas de Baréin, Piastri ya contó con dos nuevas figuras clave a su lado: su antiguo ingeniero de carreras, Pedro Matos, y la entrenadora mental australiana Emma Murray.

Sin embargo, no hay cambios en la gestión básica. Esta sigue en manos de Mark Webber y su socia Ann Neal. Oscar Piastri rechaza expresamente una separación: "Simplemente se retirará un poco, eso es todo".

Artículo previo Ralf Schumacher pide a Verstappen no "perjudicar" a la F1 con sus críticas a los coches 2026

