La FIA prohibirá clones como el de Racing Point

En medio de las consecuencias de la protesta de Renault por los ductos de freno de Racing Point, los equipos de F1 y los jefes de la categoría han dedicado tiempo a evaluar el impacto a largo plazo de estas tácticas de copia.

Y poco después de que los comisarios anunciaran que consideraban que Racing Point había infringido las normas deportivas de la F1 al usar un diseño de freno trasero que no era el suyo, la FIA ha revelado que se tomarán más medidas para la próxima temporada.

Nikolas Tombazis, jefe de asuntos de monoplazas de la FIA, dice que el organismo rector del automovilismo y los titulares de los derechos comerciales de la F1 han acordado que permitir que los equipos puedan clonar autos rivales en el futuro no sería una buena medida.

Por lo tanto, se están planeando enmiendas a las regulaciones de 2021 que limitarán cuánto un equipo podrá copiar de otro.

"Planeamos con muy poco tiempo de anticipación introducir algunas enmiendas a las regulaciones deportivas de 2021 que evitarán que esto se convierta en la norma", dijo Tombazis.

"Esto evitará que los equipos usen una gran cantidad de fotos para copiar partes enteras de otros monoplazas de la forma en que lo ha hecho Racing Point".

"Seguiremos aceptando que los componentes individuales sean copiados en áreas locales, pero no queremos que el auto entero sea fundamentalmente una copia de otro auto".

Tombazis no explicó los detalles de lo que se planea, pero fue claro en que cualquier cambio no obligaría a Racing Point a abandonar su actual diseño influenciado por Mercedes.

"Vamos a proporcionar orientación sobre eso, así como la decisión y la redacción en sí durante las próximas semanas", dijo.

"Queremos dar un mensaje muy fuerte a los equipos de que no deberían empezar a hacer eso ahora para el monoplaza del año que viene, porque simplemente no se permitirá".

"Por supuesto que se aceptará que los equipos, lo que sea que tengan ahora en los autos de 2019/2020, no deben borrarlo o empezar de nuevo porque nunca es así como funciona".

Tombazis acepta que copiar componentes individuales ha sido una práctica estándar en la F1 durante años, pero dice que Racing Point simplemente llevó las cosas demasiado lejos.

"Copiar ha estado en la Fórmula 1 durante mucho tiempo", dijo. "La gente toma fotos y a veces hace ingeniería inversa y hace conceptos similares. En algunas áreas, [son] incluso conceptos idénticos o muy similares a los de otros equipos. No creemos que esto pueda detenerse completamente en el futuro".

"Pero lo que sí creemos es que Racing Point llevó esto a otro nivel. Claramente decidieron aplicar esta filosofía para todo el auto. Haciendo lo que yo llamaría un cambio de paradigma: interrumpieron el proceso que ha sido la norma de diseño de un auto de Fórmula 1 en los últimos 40 años".

"Así que no hay que penalizarlos por eso porque fueron originales al decidir seguir este enfoque. Sin embargo, no creemos que la F1 deba convertirse en esto. No queremos que el año que viene haya ocho o diez Mercedes o copias de Mercedes en la parrilla donde la principal habilidad se convierte en cómo hacer este proceso. No queremos que esto se convierta en lo normal en la Fórmula 1".

