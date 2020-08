Vettel explica por qué compartió auto con el jefe de Racing Point

El mes pasado, el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel confirmó que está en "conversaciones" con Racing Point de cara a 2021, cuando el equipo pasará a ser Aston Martin, después de que Ferrari decidiera no renovarle.

Vettel probablemente sustituiría a Sergio Pérez en Aston Martin, dado que el padre de su compañero Lance Stroll, Lawrence, es el dueño del equipo.

El fotógrafo de F1 Mark Sutton reveló en Instagram a principios de esta semana que vio a Vettel subirse a un automóvil con el director del equipo Racing Point, Szafnauer, después de la carrera del fin de semana pasado en Silverstone.

El jueves en Silverstone le preguntaron a Vettel si eso era cierto, y el alemán lo confirmó.

"Es correcto, nos dirigíamos a la gasolinera", dijo Vettel. "Después de repostar, él se fue a casa y yo me fui a otro lugar".

"Era un buen coche, un Ferrari Pista. Y recuerdo que hace años lo oí hablar del coche y ahora tiene uno. Me dijo que se quedó sin gasolina y le dije: 'Bueno, ¿dónde vas? Y resulta que íbamos en la misma dirección".

"Fui con él a la gasolinera y luego me fui a otro lugar".

Vettel dijo que tanto él como Szafnauer llevaban mascarillas, siguiendo los protocolos de la FIA, ya que no podían mantener el distanciamiento social.

"La gente monta un escándalo por todo y, en realidad, no le veo el sentido", lamentó Vettel. "No veo la noticia en eso. Pero está bien".

Szafnauer siempre ha defendido que Racing Point tiene contrato con sus dos pilotos para el próximo año, aunque admitió que es amigo de Vettel desde hace años. El de Ferrari, por su parte, mantiene que no hay prisa en revelar su futuro.

"No hay nada por mi parte, no tengo noticias ni nada que anunciar", declaró Vettel. "Quiero decir, conozco a Otmar desde hace mucho tiempo y ya me había subido a su coche, ¡pero entonces a nadie le importaba!".

"Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hablar con la gente que conoces no es tan raro. Tengo muchas posibilidades, tal vez no tantas en la Fórmula 1, ya que hay pocos asientos libres".

"Pero creo que, como siempre he mencionado, lo más importante es estar contento con mi elección y el tiempo dirá qué elijo. Así que no estoy demasiado estresado al respecto".

