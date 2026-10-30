Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de México

Leclerc domina el viernes del GP de México de F1 con Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15

Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido en la segunda práctica del viernes en el Gran Premio de México, donde Franco Colapinto terminó 16° y Checo Pérez se ubicó 18°.

Federico Faturos

Edited: 30 oct 2026, 23:08

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

Tal como hizo hace siete días en Austin, Charles Leclerc lideró las dos sesiones de prácticas en el comienzo del Gran Premio de la Ciudad de México que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto monegasco marcó un mejor tiempo de 1m17s827 en el segundo entrenamiento de la jornada luego de haber sido el más veloz en el primero al volante de su Ferrari SF-26.

En contrapartida, Lewis Hamilton tuvo un problema mecánico en su monoplaza durante la FP2 y terminó 11° en los tiempos con el otro Ferrari.

Lando Norris, de McLaren, finalizó segundo a 0s103 de lo hecho por Leclerc, seguido por los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, a 0s106 y 0s217, respectivamente, mientras que los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar quedaron detrás.

Arvid Lindblad le ganó a Pierre Gasly el duelo para terminar como el mejor del resto en la séptima posición, con 18 milésimas de diferencia entre los dos. El top 10 lo completaron Liam Lawson y Oscar Piastri.

Después de perderse la primera práctica para cederle su coche a Gabriele Mini, Franco Colapinto no logró entrar en ritmo en el segundo ensayo. Su mejor tiempo personal fue de 1m19s132 y lo dejó en la 16.ª posición.

Por su lado, Sergio Pérez culminó en el 18° lugar una jornada en la que se vio afectado por una indisposición que le impidió presentarse en el fan zone antes del comienzo de las prácticas y también fue excusado de hablar con la prensa.

Así se desarrolló la FP2 del Gran Premio de México:

Los Alpine de Gasly y Colapinto y el Cadillac de Checo Pérez fueron los primeros en salir a la pista cuando el semáforo se puso en verde en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la segunda práctica libre del viernes.

Colapinto registró la primera vuelta de la sesión con 1m23s521, con Pérez arrancando en 1m24s292, ambos con neumáticos medios, que este fin de semana son el C4 de la gama de Pirelli.

El argentino luego mejoró a 1m21s124, mientras que el mexicano lo superó con 1m20s770 en un momento en que Hamilton ya lideraba el clasificador con 1m18s741 al volante de su Ferrari.

Fue un comienzo complicado de la sesión para Haas: Ocon reportó un problema con la dirección asistida y Bearman se quedó detenido por un momento en la curva tres antes de ponerse nuevamente en marcha por un problema de software.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

Ambos pudieron seguir adelante, pero más complicado era el panorama para Bortoleto, en cuyo coche, después de que se lo cediera a Freddie Slater en la FP1, el equipo descubrió una falla poco antes de la FP2 que lo mantenía en el garaje.

La práctica fue detenida con bandera roja a los 13 minutos por un extraño incidente: Verstappen y Lawson entraron a la par a la zona del estadio y transitaron así las dos primeras curvas de esa sección, antes de que el neerlandés se lanzara por fuera de la pista en la curva 15 y se golpeara con el neozelandés, lo que dejó escombros sobre la pista.

La bandera verde regresó cinco minutos más tarde y dio paso a los primeros simulacros de clasificación con neumáticos blandos —los C5 de Pirelli— y Norris saltó de sexto a primero con una vuelta de 1m18s161.

Por su parte, Checo Pérez avanzaba momentáneamente al 11° puesto con un registro de 1m19s406 al colocar la goma blanda en su Cadillac, siendo casi un segundo más rápido que con los medios.

Hamilton logró una vuelta de 1m18s512, pero podría haber sido mejor de no haberse quedado sin potencia en la curva 13. Esto motivó que se detuviera a un costado de la pista en la recta que va de la curva tres a la cuatro, lo que causó un Virtual Safety Car y el final de la actividad para el siete veces campeón.

Leclerc, después de perder sus dos primeras vueltas con los blandos, finalmente pudo completar un giro sin problemas y lo hizo en 1m17s966 para marcar lo mejor del día hasta ese momento, ya que mejoraba lo hecho por él mismo para liderar la FP1.

Gasly avanzó al séptimo puesto con un tiempo de 1m18s557 para colocarse como el mejor del resto, mientras que Colapinto se ubicaba 12° con un registro de 1m19s268. Sin embargo, luego Racing Bulls desplazó a Alpine como la referencia de la zona media con Lindblad y Lawson superando lo hecho por el francés.

Leclerc mejoró aún más su marca de referencia hasta 1m17s827, seguido por Norris a una décima, mientras que Antonelli se quedaba tercero a dos décimas a 24 minutos de la bandera a cuadros.

Colapinto pudo mejorar en su segundo intento de vuelta rápida, pero su tiempo de 1m19s132 lo dejaba 16° en el clasificador. Gasly, por su parte, giraba en 1m18s407 para meterse entre los dos Racing Bulls en el séptimo lugar.

Russell saltó a la tercera posición con una vuelta de 1m17s933, a solo tres milésimas de Norris, poco antes de que todos los pilotos pasaran a trabajar en el ritmo de carrera de cara al domingo.

Bortoleto pudo salir a la pista en la parte final de la práctica para sumar sus primeras vueltas del día, pero terminó en la última posición.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Herta logra la superlicencia para F1 en México y Budkowski aclara el futuro de Cadillac

Artículo siguiente Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Federico Faturos





Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



15 min



Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México





Leclerc lidera una FP1 en el GP de México de F1 2026 con Checo Pérez 18° y sin Colapinto



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 h



Leclerc lidera una FP1 en el GP de México de F1 2026 con Checo Pérez 18° y sin Colapinto





Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires para la visita del MotoGP en 2027



MotoGP



MotoGP 1 d



Comenzó el asfaltado del Autódromo de Buenos Aires para la visita del MotoGP en 2027

More from

Charles Leclerc





George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



10 h



George Russell predice una "ventaja" clave de Ferrari en el GP de México de F1





Los errores que le costaron a Hamilton un podio en el GP de Estados Unidos de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Los errores que le costaron a Hamilton un podio en el GP de Estados Unidos de F1 2026





Ferrari ve en la altitud de México una opción real para volver a ganar en el 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Ferrari ve en la altitud de México una opción real para volver a ganar en el 2026

More from

Ferrari





Hamilton mira a 2027: Ferrari innova, pero necesita más motor



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Hamilton mira a 2027: Ferrari innova, pero necesita más motor





Ferrari encuentra aspectos positivos en Austin, aunque se le "escapó algo" el sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Ferrari encuentra aspectos positivos en Austin, aunque se le "escapó algo" el sábado





Vasseur ve a Ferrari como segunda fuerza en Austin y confía en el avance para México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



Vasseur ve a Ferrari como segunda fuerza en Austin y confía en el avance para México

Últimas noticias





Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



15 min



Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México





Leclerc domina el viernes del GP de México de F1 con Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



21 min



Leclerc domina el viernes del GP de México de F1 con Colapinto y Checo Pérez fuera del top 15





Herta logra la superlicencia para F1 en México y Budkowski aclara el futuro de Cadillac



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Herta logra la superlicencia para F1 en México y Budkowski aclara el futuro de Cadillac





Horarios y dónde ver la clasificación del GP de México 2026: guía completa de transmisión



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Horarios y dónde ver la clasificación del GP de México 2026: guía completa de transmisión

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete