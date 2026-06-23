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Fórmula 1 GP de Austria

McLaren probará en los entrenamientos de Austria un alerón trasero experimental

Neil Houldey, director técnico de ingeniería de Woking, anticipa que los monoplazas papaya tendrán nuevos elementos traseros y una solución innovadora que veremos el viernes.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Edited:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

McLaren capitalizó en Barcelona el tercer puesto de Lando Norris, después de dos citas difíciles como Mónaco y Canadá. El equipo de Woking trabajó en los datos recopilados en Montmelò para mejorar la comprensión del MCL40 y ha programado una serie de actualizaciones que se verán en los entrenamientos libres de Spielberg.

“Austria es históricamente un circuito favorable para nosotros" – explica Neil Houldey, director técnico de ingeniería - "y, sin dar nada por sentado en una competición tan reñida, somos optimistas sobre el hecho de que las características del coche y de los pilotos volverán a adaptarse al trazado, permitiéndonos luchar por las posiciones de cabeza”.

Tercero en el mundial de Constructores, separado de Ferrari por 49 puntos, McLaren se presenta al GP de Austria con unas ambiciones fuertes y, por ello, traerán actualizaciones.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Siempre intentamos aportar mejoras que aumenten el rendimiento. Para este evento, nos hemos centrado en pequeñas actualizaciones de detalle relativas a las esquinas traseras, y se verá un alerón trasero experimental que se utilizará durante las sesiones del viernes.

“Aunque el paquete global es más ligero en comparación con algunas de nuestras recientes actualizaciones, estos desarrollos forman todos parte de nuestro camino de desarrollo estacional y seguimos buscando cada oportunidad para mejorar los tiempos por vuelta”.

Houldey, a pesar de la cúpula de calor que está abrasando toda Europa, no excluye la lluvia a lo largo del fin de semana y es un factor que esperan aprovechar para estar en las primeras posiciones. 

 “También nos estamos preparando para la posibilidad de lluvia, que representaría una de las primeras veces en las que el coche se utilizaría en estas condiciones en el transcurso de la temporada. Representa una curva de aprendizaje pronunciada, sobre todo en lo que respecta a la gestión de la energía y la entrega de potencia en mojado, pero es una oportunidad que aprovecharemos para optimizar cada aspecto del coche y maximizar nuestro rendimiento, en cualquier condición”.

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