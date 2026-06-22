La controversia de Mónaco llega a los tribunales: qué sucede ahora con el podio de Gasly

McLaren y Red Bull están actualmente a la espera de una fecha para su audiencia ante el Tribunal Internacional de Apelación después de cuestionar que los comisarios del Gran Premio de Mónaco restituyeran el podio de Fórmula 1 de Pierre Gasly. Esto es lo que sucede a continuación.

Cómo llegamos hasta aquí

En el Gran Premio de Mónaco de este mes, varios pilotos recibieron penalizaciones de tiempo por exceder los límites de velocidad en el pitlane, entre ellos Gasly, su compañero de equipo en Alpine, Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell y Lewis Hamilton.

Después se supo que esas infracciones en el pitlane fueron falsas alarmas, causadas por un error en el bucle de cronometraje al inicio de la singular entrada a boxes de Mónaco. Todos los pilotos, excepto Gasly, ya habían cumplido sus penalizaciones de tiempo durante la carrera, mientras que al francés se le impuso una doble penalización de cinco segundos al caer la bandera, relegándolo del tercero al séptimo puesto.

A la luz del error de cronometraje, Alpine pidió un Derecho de Revisión contra ambas penalizaciones y durante el fin de semana del Gran Premio de España los comisarios de la FIA decidieron rescindir ambas penalizaciones, devolviendo a Gasly su puesto en el podio. Eso relegó al Isack Hadjar de Red Bull al cuarto lugar y también hizo bajar al Piastri de McLaren después de que el australiano hubiera cumplido su penalización en pista. La semana pasada, ambos equipos decidieron iniciar un procedimiento de apelación.

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¿Contra qué han apelado McLaren y Red Bull?

El martes 16 de junio, McLaren anunció que había apelado contra los documentos 99, 100 y 101 del Gran Premio de Mónaco, es decir, la restitución por parte de los comisarios del podio de Gasly, así como la clasificación actualizada de la carrera y la clasificación del campeonato.

McLaren ha cuestionado el hecho de que la decisión de los comisarios recompensara en la práctica a Gasly por no cumplir sus penalizaciones de tiempo en pista, mientras que Piastri y otros sí pagaron un precio por las penalizaciones erróneas.

"Aunque respetamos plenamente los procesos judiciales de la FIA y el papel de los comisarios, creemos que este caso plantea cuestiones importantes relativas a la equidad deportiva, la coherencia reglamentaria y la integridad de la competición", declaró el equipo.

Oscar Piastri fue relegado a las ligas menores después de que se anularan las sanciones de Pierre Gasly. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"La posterior eliminación de las penalizaciones crea una situación en la que algunos competidores se ven perjudicados por haber actuado de acuerdo con las reglas y las decisiones de los comisarios. Tal resultado corre el riesgo de crear inequidad deportiva y socavar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA."

Como reveló Motorsport.com, Red Bull también apeló contra el resultado modificado en medio de preocupaciones por las implicaciones deportivas de la decisión sin precedentes de los comisarios.

¿Qué diferencia hay entre estas protestas y el Derecho de Revisión de Mercedes?

McLaren y Red Bull no están solos en sus preocupaciones, ya que varios otros equipos han expresado en privado o en público su inquietud por la caja de Pandora que ha abierto la restitución de Gasly. Existe el temor de que el precedente de Mónaco signifique que ahora los pilotos estén incentivados a no cumplir ninguna penalización durante la carrera y protestar después, ya sea por exceso de velocidad en el pitlane o por otras infracciones, lo que tiene un gran impacto en la estrategia de carrera.

El lunes 15 de junio, Mercedes solicitó su propio procedimiento de derecho de revisión después de que la penalización de tiempo de Russell hiciera que su carrera en Mónaco se descontrolara, y el británico terminara fuera de los puntos. A la luz de la restitución de Gasly y de la admisión de que el cronometraje había cometido un error, Mercedes quería explorar si podía hacer algo para ayudar a que también se anularan las penalizaciones de Russell.

El procedimiento es diferente de una apelación en que sería gestionado por los comisarios originales del Gran Premio de Mónaco, normalmente por videoconferencia, y el equipo en cuestión tendría que presentar pruebas significativas, pertinentes y previamente no disponibles que consideren que habrían llevado a una decisión diferente de los comisarios si hubieran estado disponibles en ese momento.

Pero tras conversar con la FIA y la dirección de la F1, y sabiendo que deshacer las penalizaciones de Russell era imposible, Mercedes retiró su solicitud el jueves por la noche.

"Nuestra posterior conversación colaborativa con la FIA y la Fórmula 1 ha mostrado su determinación de revisar las circunstancias únicas surgidas del Gran Premio de Mónaco y de abordar proactivamente los factores que las causaron", decía un comunicado de Mercedes.

"Ante esta clara determinación, hemos concluido que seguir adelante con nuestra solicitud de Derecho de Revisión no beneficiará a nuestro equipo ni al deporte y, por lo tanto, hemos retirado nuestra presentación."

George Russell vio cómo su participación en el Gran Premio de Mónaco se veía truncada tras no cumplir la multa por exceso de velocidad. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

¿Qué es el Tribunal Internacional de Apelación?

McLaren y Red Bull iniciaron un procedimiento de apelación contra la revocación por parte de los comisarios de la penalización de Gasly, llevando las cosas un paso más allá. El primer paso fue presentar una intención de apelar, lo que debe hacerse dentro de la hora siguiente a la decisión original, y que luego dio a ambas partes 96 horas para decidir si seguir adelante o no.

Al confirmar su apelación, y pagar la tasa de apelación de 5000 euros y el depósito de 20.000 euros, los dos equipos acudirán ahora al Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en Ginebra. El Tribunal Internacional de Apelación actúa como el tribunal de apelación final e independiente en el automovilismo. El tribunal tiene la autoridad para confirmar, modificar o anular penalizaciones impuestas inicialmente por los comisarios del evento. Según el sitio web de la FIA, el ICA "resuelve disputas presentadas ante él por cualquiera de las Autoridades Deportivas Nacionales del automovilismo en todo el mundo, o por el presidente de la FIA. También puede resolver disputas no deportivas presentadas por organizaciones automovilísticas nacionales afiliadas a la FIA."

El ICA es un organismo independiente, separado de la estructura principal de la FIA, y está compuesto por 36 jueces elegidos en la Asamblea General de la FIA. De ese grupo, el presidente del ICA asignará al menos tres jueces al caso, actualmente Lauren Anselmi, de Mónaco, quien también preside la audiencia.

¿Cuándo avanzará el caso?

Los 'apelantes', en este caso McLaren y Red Bull, tienen hasta 15 días para presentar sus fundamentos de apelación, que deben enviarse por correo postal y correo electrónico tanto en francés como en inglés y exponer sus argumentos previstos, la reparación solicitada y una lista de las pruebas previstas y otros documentos de apoyo. Se entiende que esto ya ha sucedido al momento de redactar este texto. La parte demandada, generalmente la propia FIA ya que nombró a los comisarios del GP de Mónaco, tiene luego otros 15 días para presentar una respuesta.

Luego habrá un período de al menos 15 días entre la presentación de la respuesta y la audiencia. McLaren y Red Bull aún no han sido citados para una audiencia, por lo que se espera que esta tenga lugar en algún momento de julio.

Durante la audiencia pública, ambas partes expondrán sus respectivos argumentos, mientras que el tribunal también podrá escuchar a cualquier testigo o experto pertinente si es necesario antes de invitar a las partes a hacer sus alegatos finales. A continuación, el presidente anunciará la hora y fecha probables en que se dará a conocer el veredicto, antes de que los jueces deliberen su decisión a puerta cerrada.

La decisión, que puede confirmar, mitigar o anular la penalización de Gasly en el Gran Premio de Mónaco, se tomará por mayoría simple, y el presidente desempatará si es necesario, y luego se comunicará a la FIA y a las partes implicadas.