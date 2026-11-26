Fórmula 1 Las Vegas GP

Fernando Alonso: 'Dejaré la F1 cuando me sienta lento, no a una edad específica'

El piloto de 45 años opina sobre su futuro en la F1 en medio de su reciente paternidad

Benjamin Vinel

Publicado: 26 nov 2026, 12:58

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Fernando Alonso dice que dejará la Fórmula 1 cuando se sienta lento y que no necesita estar tan en forma como un futbolista para ser competitivo.

Alonso es el piloto con más experiencia en la historia de la F1, tras haber competido en 23 temporadas desde 2001 hasta 2026, y el bicampeón ha mantenido su participación mucho más allá de la edad de retiro de sus pares pese a su actual racha de 245 carreras sin victorias.

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"El automovilismo es un deporte muy particular en ese sentido", dijo el piloto de 45 años. "No dependes tanto de tu estado físico para rendir al máximo nivel. No sos un tenista o un futbolista que necesita correr todo el tiempo. Dependes mucho de tu entorno técnico.

"Por supuesto, todavía necesitas estar en forma y motivado, pero al final del día no veo a nadie superior en la pista. No siento que haya perdido velocidad, ni que haya perdido reflejos en una largada, ni motivación para venir al próximo gran premio.

"Algunas personas dicen que la generación más joven necesita un lugar en la F1 y que pilotos como yo y Lewis [Hamilton] tenemos que dar un paso al costado porque llevamos mucho tiempo en la parrilla, pero el automovilismo no funciona así. Voy a parar cuando me sienta lento, no cuando mi pasaporte diga que tengo tal o cual edad".

Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alonso sí aclaró que definitivamente no seguirá cuando los motores V8 regresen en 2030, y esto puede no estar desvinculado de su nuevo rol como padre.

"Eso ha sido lo más difícil", dijo sobre pasar tanto tiempo lejos de casa. "Muchas noches este año me encontré preguntándome si me estoy perdiendo momentos importantes.

"También pienso en el equipo de carreras. Mi mecánico número uno y su pareja tuvieron un hijo hace tres años, y pronto tendrán otro.

"Antes de convertirme en padre, probablemente no entendía del todo cuánto significaba eso para quienes tienen hijos y lo difícil que era estar lejos de ellos tan seguido, pero ahora lo entiendo completamente.

"Y pienso en ellos porque trabajan más duro que yo. Pasan más horas que yo en el circuito. Viajan uno o dos días antes que yo, regresan a casa uno o dos días después que yo, pero siempre están trabajando duro, todavía motivados.

"Ver eso me ayudó a entender que soy una parte privilegiada del equipo y me da ganas de trabajar todavía más junto a ellos".

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