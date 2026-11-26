Fórmula 1 GP de Qatar
Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad
Alonso apunta a estar en condiciones de manejar en las prácticas libres del viernes
Ewan Gale
Publicado: 26 nov 2026, 11:20
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Fernando Alonso estará ausente del día de prensa de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Qatar mientras se recupera de una "infección viral".
El bicampeón se perderá las tradicionales obligaciones con los medios en el Lusail International Circuit mientras apunta a volver a estar en forma para la primera práctica del viernes.
Un comunicado de su equipo Aston Martin explicó: "Fernando se perderá hoy el día de prensa mientras continúa recuperándose de una infección viral contraída hacia el final del fin de semana del GP de Las Vegas.
"Se está recuperando bien y está previsto que regrese al paddock el viernes".
Alonso no pudo terminar la carrera en Las Vegas debido a lo que describió como una rotura de motor en el final de la cita de Nevada, con el Aston Martin impulsado por Honda atravesando uno de sus fines de semana más difíciles de la temporada, dada la naturaleza exigente en potencia del circuito callejero del Strip.
Eso significó que el español no pudo sumar a su cuenta de siete puntos, que ha visto a Aston Martin ubicarse por delante del debutante Cadillac en el campeonato de constructores.
La F1 llega a Qatar después de una extensa saga sobre si sería seguro correr en Medio Oriente en medio de la tensión en la región, desencadenada por la guerra entre Estados Unidos/Israel e Irán.
Lusail
Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Tanto el Gran Premio de Bahrein como el de Arabia Saudita fueron cancelados al inicio del año, aunque el primero luego regresó al calendario, si bien disputándose en el circuito de Sepang, en Malasia.
Con garantías de seguridad en vigor -y con MotoGP, propiedad de Liberty, habiendo corrido en Lusail unas semanas antes-, la F1 confirmó que la carrera de Qatar y la final de temporada del próximo fin de semana en Abu Dhabi se disputarían según lo previsto para completar un calendario de 23 carreras.
También lee:
Fórmula 1Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Qatar de F1 2026
Fórmula 1Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Share Or Save This Story
Copy link
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?
Top Comments
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
View More & Comment
More from
Ewan Gale
Tsolov nombrado piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls al no tener asiento oficial en la F1 2027
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
13 d
Tsolov nombrado piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls al no tener asiento oficial en la F1 2027
Cadillac investigará la falla a alta velocidad que provocó la furiosa reacción de Valtteri Bottas en México
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
23 d
Cadillac investigará la falla a alta velocidad que provocó la furiosa reacción de Valtteri Bottas en México
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
27 d
Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"
More from
Fernando Alonso
Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
1 d
Fernando Alonso: “No podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos”
Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
4 d
Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros
Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock
Dakar
Dakar 5 d
Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock
More from
Aston Martin
Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
6 d
Cinco pilotos penalizados en parrilla para el GP de Las Vegas por cambios de motor
Honda revela un cambio clave en su unidad de potencia de F1 para 2027
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
7 d
Honda revela un cambio clave en su unidad de potencia de F1 para 2027
Crawford pilotará el AMR26 de Alonso en la FP1 de Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
7 d
Crawford pilotará el AMR26 de Alonso en la FP1 de Las Vegas
Últimas noticias
Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
9 min
Fernando Alonso, ausente el jueves de la F1 en Qatar por enfermedad
Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
59 min
Los pilotos de la F1 para 2027: ¿quiénes correrán y en qué equipos?
Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valencia
1 h
Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos
Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
1 h
Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.
Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here
Already disabled your adblocker?
Reload page
Gestionar Alertas
Suscríbete