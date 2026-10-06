Fernando Alonso construye el circuito de F1 de sus sueños, pero Checo Pérez detecta un problema

Si te dieran el poder de combinar las mejores curvas del mundo del automovilismo para crear el circuito definitivo de Fórmula 1, ¿qué elegirías?

Durante una reciente aparición en un evento junto a sus compañeros pilotos, se le pidió al veterano de Aston Martin, Fernando Alonso, que construyera su "circuito de ensueño" eligiendo tres sectores distintos del actual calendario de la F1. Aunque el bicampeón del mundo diseñó una auténtica obra maestra de circuito, Sergio Pérez, de Cadillac, no tardó en señalar una cruda realidad actual: la normativa de 2026 convertiría el circuito de ensueño de Alonso en una pesadilla para los pilotos.

El "supercircuito" al estilo Frankenstein de Alonso

Cuando se le instó a diseñar su circuito definitivo, Alonso no dudó y seleccionó de inmediato algunos de los tramos de asfalto más emblemáticos, de alta velocidad y aerodinámicamente exigentes del mundo.

"Creo que será, sí, de nuevo el sector uno de Suzuka", declaró Alonso, eligiendo las legendarias curvas en "S" de alta velocidad del Gran Premio de Japón.

Para su segundo sector, el español se decantó por el bosque de las Ardenas. "Luego, sí, el sector dos de Spa", añadió, eligiendo la sección central del Gran Premio de Bélgica, larga, fluida e increíblemente rápida.

Para completar la vuelta, volvió a España. "Y el sector tres de Barcelona", concluyó Alonso.

La cruda realidad del "recorte" de 2026

Aunque al público y al entrevistador les encantó la combinación, Sergio Pérez reconoció de inmediato el enorme problema que supone unir Suzuka y Spa bajo la nueva normativa de motores de 2026.

Dado que las unidades de potencia de 2026 se basan en un reparto de potencia al 50/50 entre el motor de combustión interna (ICE) y la batería, la gestión de la energía se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de la parrilla. Si un circuito exige un uso excesivo del acelerador a fondo sin suficientes zonas de frenada fuerte para recargar el sistema, la batería simplemente se queda sin energía en las rectas —una pérdida repentina y brusca de velocidad máxima conocida en el paddock como "clipping"—.

Un circuito que combinara el implacable ritmo de alta velocidad de Suzuka y los enormes tramos a todo gas de Spa agotaría una batería de 2026 casi al instante.

"Habrá mucho clipping en ese circuito", bromeó inmediatamente Checo Pérez, burlándose de la absoluta imposibilidad técnica del circuito soñado por Alonso.

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Alonso, que nunca se echa atrás, respondió rápidamente con un descarado voto de confianza en el programa del motor Honda de 2026 de su propio equipo.

"Para nosotros no", dijo Alonso con una sonrisa, provocando las risas del público.

Aunque un circuito híbrido entre Suzuka, Spa y Barcelona solo existirá jamás en los simuladores de carreras, la rápida intervención del nuevo piloto de Cadillac es un recordatorio perfecto de hasta qué punto el reglamento de 2026 ha cambiado drásticamente la forma en que los pilotos de Fórmula 1 tienen que plantearse los circuitos en los que compiten.



