Antonelli que irá al "ataque total" en Monza para combatir su penalización

El piloto de Fórmula 1 de Mercedes, Kimi Antonelli, dice que no tiene "nada que perder" en el Gran Premio de Italia mientras busca recuperarse de una gran penalización por montar nuevos componentes de la unidad de potencia.

Tras una serie de problemas de fiabilidad a principios de año, Antonelli cambiará a su quinta unidad de potencia Mercedes del año, lo que le supondrá salir desde el fondo de la parrilla.

Antonelli no ha tenido los mejores recuerdos de Monza como piloto de F1, al estrellarse en su debut en unos entrenamientos en 2024 antes de sufrir un fin de semana discreto el año pasado durante su irregular campaña de debutante. Pero al llegar a su segundo Gran Premio de Italia como líder absoluto del campeonato, la penalización en parrilla del piloto de 19 años le ha quitado algo de presión mientras apunta a una fuerte remontada a través del pelotón.

"Dado que salgo último, va a ser ataque total", dijo Antonelli. "Obviamente, aun así usaré la cabeza. No es que vaya a llegar a la primera frenada el domingo y frenar como si fuera la clasificación, ¡porque si no provocaría un accidente!

"No quiero gafarme, pero no tengo nada que perder. El objetivo es recuperar tantos puntos como sea posible usando la cabeza, pero la mentalidad será atacar tanto como pueda e intentar ganar tantas posiciones como sea posible.

Añadió: "No es ideal asumir una penalización en tu gran premio de casa, especialmente una tan grande. Pero, en última instancia, como equipo, estamos pensando en el campeonato, y este es sin duda uno de los mejores circuitos para hacerlo. Así que es mejor cambiarlo todo ahora y, con suerte, evitar cualquier problema en el futuro. Creo que eso me permitirá disfrutarlo aún más, conducir con menos presión, y creo que eso es algo positivo."

Antonelli utilizará su quinta unidad de potencia de Mercedes de la temporada 2026, lo que deriva automáticamente en una penalización que lo obligará a largar desde el fondo de la parrilla. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Antonelli sí cuenta con el beneficio atenuante de poder centrarse únicamente en la configuración de carrera, algo que cree que podría ayudarle a aspirar a un ambicioso puesto entre los cinco primeros el domingo. "Trabajaremos un poco diferente de lo habitual este fin de semana, centrándonos solo en la configuración de carrera, y luego veremos. Creo que el top cinco podría estar al alcance, pero obviamente tendremos que ver cómo se desarrolla la carrera."

Sin nada en juego para Antonelli el sábado, probablemente se espere que ayude a su compañero de equipo George Russell debido a la enorme importancia de coger un rebufo en clasificación, que parece que será aún más crucial con los coches de este año.

"Podría suceder", reconoció Antonelli. "Es una conversación que también tendremos internamente para estar preparados en caso de que surja esa situación. Pero no es algo seguro. Obviamente, lo hablaré con el equipo y luego veremos cómo van las cosas. Pero sí creo que podría suceder."

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