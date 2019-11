Wolff se perderá su primera carrera de F1 desde 2013

Toto Wolff ha estado presente durante la impresionante racha de seis títulos dobles para Mercedes en los últimos años en la Fórmula 1, pero también atendiendo otros asuntos importantes, incluyendo las reglas futuras y el compromiso de su equipo de correr a partir de 2021.

Esta situación cambiará este fin de semana cuando no esté presente en el Gran Premio de Brasil. “Será la primera carrera desde 2013 a la que no asistiré", dijo Wolff. "Con ambos campeonatos asegurados, me da más tiempo en Europa para centrarme en otros temas que siguen abiertos.

"Es fantástico poder hacer esto y saber que el equipo representará a la estrella de tres puntas de la mejor manera posible, tanto dentro como fuera de la pista".

El podio de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos le bastó para reclamar el título de pilotos, por lo que con la batalla entre los integrantes de las flechas plateadas cancelada hay poca presión sobre el equipo durante las dos carreras que restan de 2019.

Wolff tiene claro, sin embargo, que Mercedes tiene muchas ganas de seguir cosechando éxitos hasta el final de una campaña en la que su principal rival, Ferrari, ha hecho grandes progresos en la segunda mitad de la temporada.

"Tenemos dos carreras por disputar en la temporada 2019 y queremos terminar en lo más alto", añadió Wolff.

"La siguiente parada nos lleva a Brasil, lo que nos trae buenos recuerdos del año pasado, cuando no sólo pudimos ganar la carrera, sino también asegurar el campeonato de constructores en Interlagos.

"Es una pista muy corta, lo que hace que la clasificación sea especialmente difícil, ya que los márgenes son muy pequeños. Por lo general, desde las vacaciones de verano no hemos tenido el coche más rápido los sábados, pero tomamos la pole en Austin y trataremos de luchar por una primera línea de salida de nuevo en Sao Paulo”.

Galería: La celebración de Mercedes en su casa.