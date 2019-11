Sainz, orgulloso de llegar a 100 GP: Lo mejor está por llegar

Carlos Sainz debutó en la temporada 2015 de la mano de Red Bull, y tras dos temporadas y media en Toro Rosso, dio un paso adelante uniéndose a Renault como cedido antes de disputar el campeonato 2018 con el equipo francés.

Para 2019 llegó el segundo cambio de aires, y recaló en McLaren para llenar el enorme vacío que dejó Alonso, y el madrileño no se arrugó. Lidera el equipo y crece día a día ganándose el respeto del mundo de la F1 con grandes actuaciones.

Este fin de semana tiene una cita especial, la que le hace convertirse en 'centenario', ya que acumula 99 carreras. "Estoy bien, con ganas. Y orgulloso de estos 100 grandes premios y con la confianza de que lo mejor está por llegar", declaró el jueves en Austin.

Cuando se le preguntó por los recuerdos acumulados en estos casi cinco años en la máxima categoría, explicó: "Tengo muy buenos recuerdos de cada uno de los tres equipos de los que he formado parte, de los circuitos que he visitado, de todo el mundo con quien he viajado".

"La verdad es que todo lo que tengo son buenos recuerdos y es importante que en la carrera número 100 estoy mejor que en la 1, soy mejor piloto y estoy en una posición mejor".

Ante la petición de decir con qué carrera de las que ha disputado se queda, pidió más tiempo para responder más concretamente: "Es muy difícil elegir una, pero este año está lleno de buenas actuaciones, buenas salidas, buenas primeras vueltas, buenas vueltas de clasificación... Podría elegir muchos buenos momentos de este año, pero en otros años también he tenido actuaciones donde lo he hecho lo mejor posible. No sé, tendría que pensarlo un poco más".

Centrándose en este fin de semana, está con la confianza de borrar el mal sabor de boca que dejó México y, sobre todo, con la tranquilidad de haber descubierto lo que falló. Allí, tras otro buen sábado y una genial salida en la que llegó a retar a Hamilton, perdió ritmo en el segundo stint y se fue de vacío.

"Creemos que hemos más o menos identificado los problemas que tuvimos", dijo. "Después de un análisis, vimos que el coche en carrera no iba como fue el resto del fin de semana, tuvimos problemas de aerodinámica, problemas serios de que el coche no producía la carga aerodinámica que sí producía el sábado, así que creo que conocemos los problemas y todas las preocupaciones sobre el neumático duro y demás se han esfumado bastante".

Por último, habló del Circuito de las Américas que alberga la antepenúltima prueba de la temporada, y elogió un diseño que, dice, otros podrían copiar: "Me gusta. En mi humilde opinión es uno de los mejores circuitos nuevos diseñados por la F1 moderna. Hay muchos circuitos que son nuevos y no me gustan nada, no tienen carácter. Pero este es muy bueno, me gusta mucho, permite adelantar... me recuerda un poco a Malasia o Estambul. Esos circuitos bien diseñados deberían ser un ejemplo para los demás".

