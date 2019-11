Equipos quieren que Pirelli cambie sus neumáticos 2020 en F1

Todos los pilotos recibieron dos juegos de neumáticos 2020 el viernes de Austin, y la mayoría de ellos aseguraron que tuvieron una inesperada falta de agarre en condiciones frías y con un circuito verde.

Las preocupaciones sobre si los neumáticos serían una mejora o no fueron expuestas por los jefes de equipo en la habitual reunión del sábado por la mañana con el jefe de la F1, Chase Carey.

El consenso fue que los datos del viernes deberían ser estudiados con más profundidad y que si los resultados no son positivos, entonces habrá que tomar una decisión lo antes posible para mantener los neumáticos 2019.

Esta podría tomarse incluso antes de que los equipos prueben de nuevo los neumáticos en los dos días de test en Abu Dhabi (3 y 4 de diciembre).

En Austin, los principales jefes de equipo estuvieron de acuerdo en que si descubren que los neumáticos 2020 no ofrecen mejoras en zonas concretas, entonces sería mejor seguir con los de 2019.

"Creo que el comportamiento del viernes fue bastante diferente del que tuvimos en Barcelona cuando las probamos", respondió Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, a Motorsport.com.

"No se suponía que los nuevos compuestos tuvieran que ser más rápidos, ni tener una mejor degradación, sino que debían ser mejores en cuanto a la ventana de trabajo y el sobrecalentamiento. Tenemos que revisarlo".

"No estaremos de acuerdo si no cumplen con los objetivos planeados, obviamente. Las sensaciones de los pilotos hasta ahora no son positivas".

Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, añadió: "Hemos aceptado tomarnos un tiempo para analizar todo lo que pasó aquí. Los neumáticos no fueron un paso positivo este fin de semana y creo que fue una respuesta unánime en toda la parrilla".

"Pero hemos acordado tomarnos un par de días para estudiar los datos y tratar de entender los motivos. Creo que seguiremos con lo que tenemos si lo que se nos propone no es mejor".

Otmar Szafnauer, de Racing Point, cree que es inevitable que se desechen los neumáticos 2020.

"Creo que es el resultado más probable", respondió a Motorsport.com. "La construcción 2020 no ofrece lo que nos dijeron que iban a ofrecer, y es más arriesgado, por lo que creo que no tenemos más opción que quedarnos como estamos. Preguntad a los pilotos. No hacen lo que dijeron que iban a hacer".

Por su parte, Mario Isola, jefe de Pirelli F1, insistió que Austin no fue un test representativo y que se aprendería más en Abu Dhabi en diciembre.

"La pista estaba muy fría, los coches están diseñados para los neumáticos actuales, no tuvimos tandas largas y el nuevo neumático ha sido diseñado principalmente para reducir el sobrecalentamiento. Eso implica que es más consistente en tandas largas y es algo que no puedes comprobar en cinco vueltas", comentó a Motorsport.com.

"Estoy seguro de que con los dos días de Abu Dhabi tendremos un test más representativo, tendremos tiempo de configurar el coche, de revisar el nuevo perfil, de si pierden carga aerodinámica y todo eso".

En cuanto a la opción de quedarse con los neumáticos de este año, respondió: "No hay nada imposible. Es un poco raro, porque los de 2019 han sido criticados al comienzo de la temporada y pusimos mucho esfuerzo en desarrollar algo nuevo".

"Durante el desarrollo tuvimos resultados positivos. Si volvemos a 2019, y si los nuevos neumáticos son criticados, necesitamos saber por qué".