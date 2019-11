Pilotos de IndyCar e IMSA opinan de las quejas de los F1

La jornada del viernes del Gran Premio de los Estados Unidos estuvo marcada por los comentarios de los pilotos de Fórmula 1 respecto a los baches del Circuito de Las Américas, una situación que levantó algunas opiniones de pilotos de IndyCar o expilotos de IMSA.

Lewis Hamilton, Mercedes, dijo que después de la primera sesión mostró molestias físicas. “Es la pista más llena de baches en la que he estado jamás. Me dolía mucho la cabeza. Y para que la gente entienda cuando hablamos de pistas con baches, los baches no son algo tan malo en algunos sitios, porque añade ese carácter a un circuito, así que no soy muy fan de los circuitos completamente lisos. Pero en este caso son como golpes enormes”, expresó el cinco veces campeón del mundo.

Por su parte, Daniel Ricciardo, Renault, vio el lado positivo de la situación en Austin. “No lo odio. Hay uno un poco desagradable saliendo de los pits y algunos lugares. En realidad los baches añaden algo de carácter y... ahora cuando venimos a Austin, sabemos que tenemos que estar preparados y sabes que no será fácil aquí.

“Especialmente los circuitos modernos, algunos de ellos son demasiado perfectos, así que me gusta que este tenga algunas deficiencias”.

Ante esta situación, pilotos de IndyCar y expilotos de la serie IMSA, vertieron comentarios en sus redes sociales; por ejemplo, Graham Rahal colocó el mensaje: "Vengan a manejar a Detroit".

La pista callejera en la ciudad motor americana es conocida por la gran cantidad de brincos que tiene en toda su longitud.

A su vez Marcus Ericsson, quien este año debutó en IndyCar tras haber competido en la Fórmula 1, explicó más a fondo el tema de los brincos en los circuitos americanos.

"El @COTA tiene más baches que nunca en las imágenes de la FP1 hasta ahora. No es lo ideal y estoy seguro de que los pilotos se quejarán. Pero es lo mismo para todos y no hay mucho que hacer al respecto ahora. Si lo hace difícil, podría mezclar las cosas y eso podría ser algo bueno", expresó en un primer mensaje en Twitter, al cual agregó: "Recuerdo mis primeras vueltas en

@detroitgp y @hondaindy este año. Ese fue un nuevo nivel de baches para mí, pero cuando te acostumbras, en realidad añade carácter y hace que el desafío de las pistas sea aún mayor".

A su, Ryan Dalziel, un piloto que ha competido en la serie IMSA en la división DPi escribió: "Me encanta oír a los pilotos de Fórmula 1 quejarse de la superficie de la pista y de los baches en @COTA. ¿Están bromeando?".

A su vez, el ingeniero de Penske Gavin Ward exclamó en su cuenta: "Sergio Perez: Los brincos en COTA son totalmente inaceptables. Pilotos de IndyCar: No repavimenten Iowa, eso es lo que hace de este un gran lugar".