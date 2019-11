Pirelli responde a las críticas por los neumáticos 2020

Todos los pilotos recibieron dos juegos de neumáticos del compuesto C4 desarrollado para el año próximo y podían usarlos en cualquiera de las dos sesiones de prácticas del viernes, aunque la mayoría de los equipos se enfocaron en usarlos en el primer ensayo.

El objetivo era darles la oportunidad de probar la nueva construcción antes del test de dos días que habrá con más compuestos tras el Gran Premio de Abu Dhabi.

En una pista verde en condiciones muy frías, la mayoría de los pilotos dieron una opinión negativa sobre los neumáticos y algunos reportaron falta de agarre.

Sin embargo, Pirelli dice que esperaban un agarre menor con los nuevos neumáticos y que además los equipos debían adaptar sus puestas a punto a la nueva construcción, por lo que era inevitable que los pilotos no se sientan cómodos.

"No se sintió muy bien", dijo Nico Hulkenberg. "Pero no sé si fue el neumático, fue un run extraño, un poco desordenado y el balance estaba bastante diferente y difícil. Menos agarre, pero también el agarre del eje delantero y trasero parecía ser el opuesto al del neumático principal".

"No fue muy productivo para mí", dijo Carlos Sainz. "Se sentían muy raros y muy mal."

Sebastian Vettel agregó: "Creo que fue una decepción porque no hubo ningún paso adelante. Pero ya está hecho, los neumáticos están construidos para el año que viene, así que eso es todo".

"La verdad es que se siente como un compuesto más duro", dijo Charles Leclerc. "Así que estaba deslizándome más, pero para ser completamente honesto, de mi lado probablemente necesito hacer un poco más de kilometraje antes de dar cualquier opinión".

"Si pones las pegatinas, no veo la diferencia", comentó Romain Grosjean. "Hemos utilizado los dos prototipos por la mañana, hemos hecho un buen chequeo, no son mejores, así que un poco decepcionantes desde ese punto de vista".

Lewis Hamilton prefirió no hacer comentarios, señalando con una sonrisa: "Tengo que contenerme y no decir demasiado en este momento".

Isola dijo que el problema principal fue que los equipos no estaban en posición de experimentar con puestas a punto dado que debían enfocarse en los neumáticos de 2019 y en el fin de semana de carrera.

"Desafortunadamente las condiciones fueron menos representativas", dijo el italiano. "Así que tenemos que analizar los datos para entender cuál es el nivel de rendimiento".

"La primera sensación es que el nuevo paquete tiene probablemente un poco menos agarre o pico de agarre, y que es más consistente. Eso es lo que estamos buscando".

"Tenemos que tener en cuenta que en los entrenamientos del viernes, en primer lugar, tienen que centrarse en el fin de semana de carrera, no pueden dedicar demasiado tiempo a probar el neumático para 2020. Nadie tuvo tiempo de adaptar la puesta a punto a la nueva construcción".

"Es diferente, el perfil es diferente, así que la construcción funciona de una manera diferente. Y esto requiere un poco de preparación. Pero estoy seguro de que han recopilado datos útiles para las pruebas de Abu Dhabi, porque al menos con la comparación que han hecho hoy (por el viernes) saben qué esperar en Abu Dhabi, y pueden trabajar en ello".

"Todas las pruebas de desarrollo anteriores fueron a ciegas. Los tres equipos que probaron en Barcelona (Mercedes, Ferrari y Red Bull) no sabían cuál era el (neumático) seleccionado, y ahora todos los equipos tuvieron el primer contacto con el nuevo paquete y pueden prepararse mejor para Abu Dhabi".

Isola dijo que no tenía problema con los comentarios negativos: "No me sorprende que sientan algo diferente, o mejor dicho, es bueno que sientan algo diferente, porque hemos trabajado en el desarrollo de un neumático diferente".

"Digamos que encontraron diferencias entre lo actual y lo nuevo, lo que es positivo. El siguiente paso es diseñar el nuevo auto, optimizarlo y afinarlo para aprovechar las prestaciones del nuevo neumático".

