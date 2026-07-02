Durante muchos años, Leclerc ha sido llamado a defender la labor de Ferrari. En las últimas semanas el panorama ha cambiado: mientras Hamilton ha iniciado una racha de resultados que lo ha proyectado al top-3 de la clasificación general, Charles se ha encontrado sobre todo teniendo que explicar sus propias dificultades. Es el precio que hay que pagar cuando, por distintos motivos, el rendimiento no se traduce en puntos importantes.

Leclerc volvió sobre el fin de semana de Austria, un weekend poco brillante pero que resultó valioso para entender qué no había funcionado en las carreras anteriores. “Fue un fin de semana útil porque no hubo imprevistos, y eso nos permitió analizar mejor los datos. Obtuvimos indicaciones claras de cada fase del weekend y surgió una tendencia muy evidente. Fuimos bastante competitivos el sábado y mucho menos el domingo, lo contrario de lo que había ocurrido hasta ahora en la temporada, cuando por lo general éramos más fuertes en carrera que en clasificación”.

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“Hemos trabajado mucho en este aspecto", prosiguió Charles, "y también personalmente he intentado entender qué podría haber hecho mejor el domingo, porque fue un día difícil para todo el equipo, pero probablemente aún más para mí. En este momento, lo mejor que puedo hacer es seguir trabajando con la cabeza agachada, tratando de entender qué no está funcionando desde hace ya algunas carreras".

"Las últimas carreras han sido complicadas, pero ha quedado bastante claro dónde estaban mis dificultades. Hace tres carreras modificamos algunos aspectos específicos del coche, luego en Barcelona la situación había mejorado claramente: las sensaciones eran muy positivas y creo que el ritmo también era realmente competitivo. En Austria, en cambio, es cierto que el domingo sufrí más. He trabajado mucho en ello y creo que he entendido algunas cosas”.

Detalle técnico del Ferrari SF-26 Photo by: Roberto Chinchero

Inevitable la asociación con los nuevos discos de freno Carbon Industrie, preferidos a partir de la cita de Barcelona frente a los Brembo utilizados anteriormente. “No sería correcto entrar en detalles – explicó Leclerc – también porque en Barcelona no cambiamos solo eso. Llegamos con un paquete técnico completamente nuevo y hubo varios cambios".

"Puedo decir que algunas modificaciones me hicieron sentir mucho más cómodo en el coche. Desde el punto de vista del ritmo y de las sensaciones fue un weekend muy positivo. Por desgracia, el domingo tuvimos un problema técnico, mientras que el sábado pagué caro el error cometido en Q3. Por eso el resultado final no fue el que esperaba. Pero mirando solo la competitividad, no definiría Barcelona como un weekend difícil. Al contrario, creo que el ritmo era muy bueno”.

“En Austria, en cambio, no tuve problemas particulares hasta el domingo – admitió Charles – y se vio cómo en carrera sufrí bastante. Creo que logramos identificar algunos factores que influyeron de manera importante en la falta de rendimiento e intervendremos en esos aspectos. También es justo decir que las próximas dos carreras probablemente serán muy difíciles para el equipo, pero lo único que puedo hacer es seguir trabajando y empujando al máximo, independientemente de la posición en la que nos encontremos luchando”.

Leclerc ricusa qualsiasi problema interno alla Ferrari con Hamilton Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ningún problema, en cambio, en el frente interno. Leclerc fue provocado sobre los equilibrios en el equipo, pero devolvió al remitente cualquier insinuación sobre un supuesto aumento del peso de Hamilton en las decisiones del equipo y sobre la eventualidad de encontrarse teniendo que ayudar a Lewis.

“No, no creo que haya habido un cambio particular dentro del garaje. Los equilibrios en las prestaciones pueden cambiar, claro. El año pasado fue de una manera, este año está yendo de otra. Pero como piloto debes concentrarte solo en tu trabajo. Ferrari para mí siempre ha sido una familia y veremos cuál será el escenario al final de la temporada. Independientemente de la situación en la que me encuentre, los intereses del equipo están por encima de todo. Pero sinceramente, en este momento no quiero pensarlo. Ya tengo muchas cosas en las que concentrarme respecto a mis prestaciones y es ahí donde está dirigida toda mi atención. Luego veremos qué sucederá más adelante”.