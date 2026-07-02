Sergio Pérez y Cadillac llegan al Gran Premio de la Gran Bretaña con el objetivo de dejar atrás el mal sabor de boca de la ronda anterior de Austria, un evento donde el mexicano y su compañero Valtteri Bottas abandonaron la carrera al sufrir de problemas de refrigeración durante todo el fin de semana, inconvenientes que la escudería americana ha tenido que intentar solucionar en solo unos días.

“Obviamente el equipo ha estado trabajando a fondo intentando resolver y entender los problemas que tuvimos. Teníamos una idea bastante clara de lo que estuvo fallando y de lo que salió tan mal en esas áreas", admitió el tapatío, añadiendo que "fue un fin de semana muy, muy frustrante para todo el equipo", esto en declaraciones a medios, entre ellos Motorsport.com, en el circuito de Silverstone.

Checo Pérez no espera que los mismos inconvenientes con las temperaturas de los frenos se presenten en Silverstone, no solo por el clima que será más fresco en comparación con Spielberg, sino porque, además las condiciones del trazado inglés son diferentes a las del Red Bull Ring.

"Creo que, por suerte para nosotros y para el equipo, este circuito es muy diferente. Así que los desafíos son extremadamente distintos. Austria es probablemente uno de los más duros con los frenos, junto con México. Así que sabemos que tenemos este problema y el equipo está trabajando a fondo para solucionarlo", explicó Pérez.

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"Más que el clima, el circuito es muy diferente, ¿sabes?, porque aquí no tienes que frenar mucho. Así que, aunque Austria es, como digo, el más duro con los frenos, aquí es lo opuesto, es probablemente uno de los más fáciles para los frenos. Así que esa es la principal diferencia. Eso no significa que no tengamos prisa por solucionar nuestros problemas, pero creo que el circuito ya nos da un pequeño respiro”.

Además del respiro para los componentes mecánicos, Silverstone servirá como un excelente laboratorio dinámico debido a sus curvas de alta velocidad. "Sí, también. Ya sabes, nos dará una idea muy buena de dónde estamos en términos de alta velocidad, ya sabes, carga aerodinámica (downforce), cuando se trata de la carga y demás, de dónde estamos realmente en esta vuelta", apuntó el mexicano respecto a la recopilación de datos, lamentando que "perdimos una cantidad crítica de tiempo en Austria, desafortunadamente".

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Momento crítico para Cadillac

Para Sergio Pérez, lo sucedido en Austria en cuanto a las complicaciones tiene doble afectación y no solo se trata de tiempo en pista, sino además en recursos desperdiciados que tendrán otro impacto.

"Siempre es un poco el equilibrio que debes tener con lo que traes en las actualizaciones, cuánto traes. Ya sabes, obviamente estos problemas también te frenan con el límite de presupuesto, porque tienes que gastar recursos en solucionar esos fallos. Así que siempre es un equilibrio al que todos los equipos se enfrentan. Y en este momento, tener estos problemas no es de mucha ayuda para nuestro desarrollo", advirtió.

Sergio Perez, Cadillac Photo by: Eric Le Galliot

Este escenario se vuelve aún más complejo al recordar que Cadillac es una estructura nueva que busca su consolidación. "Todavía estamos un poco en los primeros días del equipo. Así que el equipo está trabajando a tope para mejorar esa correlación entre lo que recibimos de la fábrica y la pista, y esa comunicación. Tendremos un canal de actualizaciones más eficiente. El equipo está trabajando muy duro en eso", comentó sobre los procesos de desarrollo.

El piloto mexicano no ocultó que la juventud del proyecto implica pagar derecho de piso, cruzándose ya con los dolores de cabeza de los equipos más experimentados de la parrilla, precisamente cuando se alcanza el primer tercio de la temporada y considera que, este momento de la temporada será crítico para el futuro.

“Estamos en ese proceso, ya sabes, de estructurarlo todo, y al ser un equipo nuevo hay tantos desafíos que, cuando te comparas con otros equipos que ya están establecidos, parece que ya estamos enfrentando esos mismos problemas que ellos tienen. Así que sí, estamos en una pelea real y tratando de estructurar nuestro equipo de la mejor manera posible".

"Estamos en una etapa crítica donde creo que los próximos dos o tres meses serán fundamentales para nuestro futuro en términos, obviamente, del desarrollo hacia las ideas del próximo año y las decisiones que el equipo debe tomar para el año que viene, así que ahora es un período muy crítico para nosotros", finalizó.