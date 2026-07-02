El fin de semana de Austria no resultó lo que Franco Colapinto y Alpine hubieran esperado, especialmente después de la racha positiva que había tomado desde Miami sumando puntos en tres de cuatro carreras hasta que el trazado de Spielberg complicó las cosas para él y la escudería francesa, una situación que espera revertir ahora en el Gran Premio de la Gran Bretaña.

Durante la ronda de medios en Silverstone, donde estuvo Motorsport.com, Colapinto explicó las razones que afectaron la posibilidad de sumar puntos en Spilberg, una situación que previa desde el primer momento en el circuito.

“Creo que entendemos las limitaciones que tuvimos de repente. Quiero decir, desde la primera vez que manejé en el fin de semana supe qué me estaba limitando, pero era complicado luchar contra eso o solucionarlo".

"El balance se volvió un poco más difícil de corregir porque en baja velocidad tenemos una cosa, en alta velocidad tenemos otra y ha sido un poco... como que dispersó más nuestras limitaciones. Y es complicado con la configuración arreglar una cosa sin comprometer la otra. Así que sufrimos un poco con eso todo el fin de semana", detalló Colapinto.

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Además de los dilemas técnicos, las condiciones climáticas jugaron en contra del equipo de Enstone, un inconveniente que espera sea distinto en Silverstone, un trazado donde los frenos son menos exigidos, pero también con temperaturas más frescas.

"Creo que Austria es una pista que históricamente ha sido muy dura para nosotros y que en la altura, con el calor que tuvimos, si ya sufrimos en Barcelona, en Austria hace más calor, es en altura y tienes incluso menos neumáticos. No ha sido un fin de semana fácil para nosotros y creo que entendemos el porqué. Ojalá entendamos cómo solucionarlo rápidamente y ojalá Silverstone no sea una limitación tan grande como lo fue Austria. Creo que con menos calor y estando al nivel del mar va a ser bueno".

Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Una temporada equilibrada

Silverstone marca la novena cita del calendario y forma parte del paquete de mitad de temporada. Colapinto fue preguntado cuál había sido la diferencia respecto al 2025, cuando tuvo su primera mitad de campaña con Alpine, para elevar su rendimiento, a lo que el argentino no dudo en señalar que todo se trata del tiempo en el coche.

“Por supuesto, empezar a manejar este auto al mismo tiempo que todos los demás me ha ayudado. Creo que pusimos el auto en un mejor lugar después de algunas carreras y me sentí bastante cómodo y seguro en él", explicó.

Sin embargo, añadió que la última actualización “me retrasó un poco a donde no me sentía cómodo con el auto y a los problemas que tenía, pero deberíamos solucionarlo este fin de semana y estar en una mejor posición".

El regreso a Silverstone representa también un viaje emocional y cargado de nostalgia para Colapinto. Fue en este mismo asfalto donde comenzó de manera formal su andadura dentro del paddock de la máxima categoría con una prueba de una FP1 con Williams en el 2024.

"Estoy muy feliz. Es una pista que siempre he disfrutado. Y, por supuesto, tenerla aquí, mi primera sesión en la F1... Mi primera FP1 fue muy especial, y es un poco donde comencé mi viaje en la F1 y por qué también más tarde en el año corrí para Williams. Es un lindo recuerdo de tener y siempre es agradable volver a esta pista. Es una en la que siempre disfruté manejar y en la que tengo muy lindos recuerdos en la F2 y F3”, finalizó.