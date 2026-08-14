Por qué McLaren tuvo dificultades para sacar el máximo al motor de F1 de Mercedes

Después de ganar tanto el campeonato de pilotos como el de constructores en la Fórmula 1 el año pasado, McLaren ha estado viviendo una campaña 2026 más difícil en medio de nuevas regulaciones técnicas, mientras su proveedor de unidades de potencia Mercedes domina.

El equipo con sede en Woking ha conseguido su primera pole position y victoria de la temporada justo antes del parón veraniego en Hungría, por cortesía de Lando Norris, después de lograr solo cuatro podios en las 10 rondas anteriores.

La F1 ha cambiado a nuevas especificaciones de motor con un reparto de potencia 53%-47% entre combustión y eléctrica, y McLaren ha sentido que esta área está frenando al MCL40.

Más concretamente, dada la complejidad de la nueva unidad de potencia, el jefe del equipo Andrea Stella ha sugerido que ser cliente de motor era una desventaja. En junio pasado, el italiano explicó que McLaren seguía perdiendo hasta 0,15s por vuelta frente a Mercedes en velocidad punta. Sin embargo, hay más que el mero estatus de cliente.

"Desde la perspectiva de la UP, estaba bastante claro que aún teníamos mucho que aprender sobre cómo operar la UP y las complejidades de la UP, que entre nosotros y HPP [Mercedes High Performance Powertrains] no habíamos dedicado suficientes recursos a [esto], y por eso llegamos al inicio de la temporada sabiendo que había una gran oportunidad ahí", ha explicado ahora el director técnico de ingeniería de McLaren, Neil Houldey.

"Sabíamos que estas regulaciones iban a ser un reto desde la perspectiva de la gestión de la energía, y pusimos en marcha cosas que creímos que eran buenas para empezar.

Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Creo que tanto nosotros como HPP podríamos haber trabajado más en el lado del software antes de los test y las primeras carreras, lo que nos habría puesto en una posición en la que habríamos sido más capaces desde la perspectiva de la gestión de la energía, y sigue siendo así hasta el día de hoy: todavía tenemos trabajo por hacer, y no creo que en el lado del software aún haya rendimiento ahí fuera que no estemos aprovechando.

"Nuestro coche es diferente al del equipo oficial y, por lo tanto, necesitamos calibraciones específicas para nuestro coche que en este momento no somos capaces de aprobar rápidamente. Mi resumen sería que dimos pasos realmente buenos en las primeras tres o cuatro carreras. Esos se han mantenido, pero en realidad todavía hay pasos que tenemos que dar en las próximas carreras y de cara a 2027 para desbloquear esa última décima que podría estar disponible de la UP y que realmente no somos capaces de aprovechar en este momento."

Una diferencia clave con la unidad de potencia de especificación Mercedes es que McLaren eligió relaciones de cambio más cortas, lo que proporciona mejor aceleración y que Stella describió como "positivo en general" en mayo, pero la postura de Houldey difiere.

Preguntado si McLaren posicionaría esas relaciones ‘ligeramente de otra manera’ con el conocimiento que ha acumulado hasta ahora, Houldey respondió: "Creo que lo haríamos si pudiéramos volver atrás; cambiaríamos las relaciones para estar más cerca de donde está Mercedes.

"Hay algunas oportunidades de rendimiento que podemos aprovechar porque las relaciones son más cortas. Acabamos cambiando menos a marchas más bajas en las curvas, potencialmente en las resalidas, cosas así. Cuando tienes relaciones más cortas, es una oportunidad de rendimiento, salidas. Pero cuando miras el lado de alta velocidad, probablemente tomarías lo que tienen los otros equipos.

"Así que son un par de compromisos en una u otra dirección, pero de nuevo es un pequeño tiempo por vuelta, aunque todos estos pequeños tiempos por vuelta se suman para dar un rendimiento decente en tiempo por vuelta.

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"La UP cambia para el próximo año, la velocidad del coche potencialmente cambia. Las regulaciones aerodinámicas obviamente han intentado reducir un poco la carga, y ahora estamos trabajando en cuáles son las relaciones ideales, basándonos en realidad en no demasiados datos por el momento, pero con suerte pronto esos datos, esa información confluirán, y podremos tomar una decisión sobre relaciones que probablemente acabará llevándonos a ir un poco más largos.

"Pero no sabemos qué hará el equipo oficial. HPP no sabrá su curva de potencia final hasta la fecha que sea, que es mucho después de que hayamos elegido nuestras relaciones. Creo que tomamos una buena decisión con la información que teníamos a nuestro alrededor en ese momento. Con la información que tenemos ahora, la decisión podría ser ligeramente diferente. Pero estamos hablando de milisegundos, no de décimas."

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