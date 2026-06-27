¿Antonelli perjudicado por la bandera amarilla? Kimi: "No, fue un error de cálculo mío"
Kimi explica su error cometido en el último intento de la Q3 en Austria, que le privó de una posible pole position. Mañana saldrá cuarto, pero ha configurado un reglaje pensado para la carrera.
La pole position de George Russell lograda hoy en el Red Bull Ring está destinada a dar que hablar, aunque los datos y la concatenación de acontecimientos dan la razón al piloto británico, que mereció el resultado obtenido.
Russell, al llegar al punto del accidente de Max Verstappen - que acabó contra el muro en su último intento de la Q3 - levantó el pie lo justo para mantenerse dentro del reglamento y, gracias a un último sector excelente, hacerse con la pole position del Gran Premio de Austria.
En un primer momento también parecía lícito pensar en la mala suerte sufrida por los pilotos que llegaron cerca del punto del accidente antes que Russell. Entre ellos también Andrea Kimi Antonelli.
El boloñés de Mercedes era un serio candidato a la pole, respaldado por un último sector hasta ese momento inigualable para cualquiera. Al ver la bandera amarilla y oír el mensaje de radio "Amarilla, amarilla, amarilla" de Peter "Bono" Bonnington, Kimi abortó su vuelta, cuando en cambio podría haber imitado lo hecho por Russell y completar su vuelta rápida.
Quien confirmó esta lectura fue el propio Antonelli. Kimi, al llegar a la zona de medios del Red Bull Ring, admitió haber sido él quien se equivocó durante la entrevista concedida a Sky Sport F1.
"Cometí un error. No sé por qué, pero en ese momento (con Verstappen contra el muro desde hacía poco, ndr) pensé que había una doble bandera amarilla y por eso aborté la vuelta. En cambio era solo una simple. Una lástima, pero todo es experiencia".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Estoy enfadado conmigo mismo porque fue un error de valoración mío. Por desgracia me costó la primera fila".
El error está hecho y será toda una experiencia para el líder del Mundial. Pero ahora hay que dejarlo todo atrás, porque la carrera es mañana y los puntos se asignarán en carrera.
Antonelli y su equipo han configurado el reglaje precisamente pensando en el evento que más cuenta durante un fin de semana de carrera, el domingo. Claro, no será fácil aspirar a la victoria. Delante de él no estará solo Russell, sino también los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Los coches rojos se mostraron difíciles de batir en Barcelona (Hamilton puso fin a la sequía de victorias del equipo de Maranello, que duraba casi 2 años) y también en Austria podrían tener algo que decir después de las actualizaciones que han llevado a tierras austriacas.
"No será fácil ganar, porque saldré cuarto por detrás de los dos Ferrari. No será sencillo, pero el ritmo es bueno. Y también con el set up hemos decidido tomar una dirección más orientada a la carrera, para hacerlo bien sobre todo allí".
"Pero debo decir que en clasificación, en la segunda parte, no estuve gran cosa", concluyó el joven de 19 años de Bolonia.
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