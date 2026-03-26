"Será mejor que cierres tus mensajes privados ahora": ese fue el consejo que un periodista le dio a Esteban Ocon en la zona mixta reservada a los medios, después de su choque con Franco Colapinto en el Gran Premio de China.

El piloto francés asegura que no quiso gastar demasiada energía frente a ese acoso, donde incluso recibió amenazas de muerte. No obstante, este episodio se inscribe en la continuidad de lo que ha ocurrido demasiadas veces recientemente. El año pasado, Kimi Antonelli cerró temporalmente sus cuentas en redes sociales después de vivir lo mismo tras el Gran Premio de Qatar, donde fue acusado de haber dejado pasar voluntariamente a Lando Norris.

"Evidentemente, han pasado muchas cosas", no ocultó Ocon en el paddock de Suzuka, este jueves ante los medios, entre ellos Motorsport.com, en la previa del Gran Premio de Japón. "Sinceramente, no le presté demasiada atención, pero vi lo que estaba ocurriendo en línea."

"Lo más importante para mí era realmente hablar directamente con Franco, para decirle lo que pensaba y que estaba arrepentido por el accidente, porque fue mi culpa en ese caso. Y tuvimos una buena conversación, todo está bien entre nosotros, y estoy contento de que haya tenido de todas formas una buena carrera y que haya logrado sumar puntos."

El momento del choque de Esteban Ocon, Haas F1 Team, a Franco Colapinto, Alpine, en el GP de China 2026. Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El incidente ocurrió en Shanghái cuando el piloto argentino salía de boxes y Ocon, demasiado optimista, quiso aprovechar la situación por el interior de la primera curva, sin lograr evitar el contacto. El piloto francés fue rápidamente sancionado con 10 segundos por los comisarios, mientras que Colapinto logró de todos modos quedarse con el punto de la décima posición. Su entorno luego pidió a sus seguidores que se mostraran "respetuosos".

En Suzuka, Ocon reveló haber recibido una carta de apoyo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien ha hecho de la lucha contra el acoso en línea una de sus banderas. De hecho, lanzó en 2023 la campaña United Against Online Abuse.

"El presidente de la FIA me envió una carta, así que se convirtió en un tema de conversación", confirmó Ocon. "Por supuesto, cualquier tipo de insultos en línea, como lo que vi, no debería ser tolerado y debería acarrear consecuencias severas. No tiene cabida ni en la F1 ni en el deporte en general. Pero ya saben, son guerreros del teclado, así es como son. Creo que esto va a volverse aún más frecuente en el futuro, y que probablemente habrá más consecuencias para estas personas."

Información adicional por Stuart Codling

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