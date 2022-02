El conflicto Rusia-Ucrania es vigilado de cerca por Haas

El viernes, el equipo estadounidense Haas presentó su auto para la temporada 2022 de Fórmula 1 basado en un modelo 3D. No hubo grandes sorpresas en cuanto a la decoración del monoplaza que este año utilizó como colores los de su patrocinador principal, la empresa Uralkali que coinciden con los colores nacionales rusos.

Una conexión rusa de un equipo estadounidense puede no ser la adecuada en estos días en la medida en que las dos grandes potencias se enfrentan actualmente en el escenario político mundial en el conflicto de Ucrania donde, últimamente, se ha hablado de “sanciones duras” si el país ruso interviene.

Recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de “un paquete sólido e integral de sanciones financieras y económicas” sobre Rusia si aumentaba la escalada en el conflicto de Ucrania

En Estados Unidos, el senado de ese país ha trabajado para crear un paquete de sanciones en caso de ser necesario y que cuenta con el apoyo de demócratas y republicanos.

Las medidas diplomáticas podrían incluir como excluir a Rusia del sistema de pago SWIFT, sistema para las transferencias internacionales.

Las chispas de Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Una sanción tan radical parece estar fuera de la mesa nuevamente, pero si se implementa, significaría que los flujos de pago fuera de Rusia serían significativamente más difíciles, lo que no es bueno para una empresa estadounidense que quisiera recibir apoyo financiero de una empresa química rusa.

Pero el jefe del equipo de Haas, Günther Steiner, actualmente no está preocupado por el conflicto político global en Europa del Este: "No nos involucramos en política porque el tema está demasiado lejos para nosotros de todos modos", dijo el directivo. "Pero, por supuesto, sigo lo que sucede en el mundo. Cosas así suceden en todas partes".

"Si surge algo que nos afecta, nos ocuparemos de ello. Pero por el momento no es un problema para nosotros porque de todos modos no tenemos una voz, ¡y me alegro por eso! Estamos aquí para hacer deportes. Si hay alguna sanción que nos afecte, lo veremos. Pero por el momento no podemos influir en eso".