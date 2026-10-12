¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Singapur? Nikola Tsolov

Este es el problema: hay un tema que simplemente no se puede evitar al hablar del fin de semana de Singapur. En la sprint del sábado, Lando Norris cometió uno de los grandes pecados capitales del automovilismo: chocó contra su compañero de equipo.

Para empeorar las cosas, fue en la última vuelta de la carrera. En una sprint. Mientras luchaban por el cuarto y el quinto puesto — y por un total enorme de un punto.

Realmente no había mucho que Norris pudiera ganar, más allá de satisfacer su propio ego en su duelo con Oscar Piastri, un ego que ni siquiera debería necesitar satisfacer en 2026. El británico es el campeón mundial reinante y esta temporada tiene ventaja sobre su compañero en todos los indicadores deportivos.

Sin embargo, algo pareció romperse durante este último triplete. El problema es que Norris se preparó solo la caída en Bakú y, en las dos carreras siguientes, terminó despeñándose por completo desde ese borde.

Después de quedar fuera de carrera por un golpe de Franco Colapinto durante un reinicio tras coche de seguridad en Bakú, el piloto de McLaren eligió palabras sorprendentemente duras. A su juicio, el bloqueo del argentino no era digno de la Fórmula 1 y merecía una carrera de suspensión para el piloto de Alpine.

Ahora bien, como campeón mundial, tienes derecho a tener esa opinión. La parte incómoda llega cuando, si seguís tu propia lógica, básicamente tienes que sacarte vos mismo de circulación durante los dos fines de semana siguientes.

Primero llegó el casi alcance por detrás en Sepang, donde estuvo a punto de llevarse puesto a Piastri detrás del coche de seguridad y terminó en la trampa de grava, un error bochornoso después de sus comentarios de la semana anterior. Pero durante la sprint de Singapur, Norris no falló el coche de su compañero y, en la práctica, hizo aquello por lo que consideraba que Colapinto debía haber sido suspendido.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Inmediatamente después, sin embargo, no hubo ni rastro de humildad ni de autocrítica: "Tengo derecho a hacer eso", soltó al comentar el choque después de la sprint. "Había un hueco grande, así que fui por él".

Los comentarios del jefe de equipo Andrea Stella, sin embargo, debieron doler. Stella afirmó que no le sorprendió el incidente, que simplemente estaba "decepcionado".

Probablemente lo recuerdes de tu propia infancia: cuando tu mamá se enojaba con vos, no era agradable, pero podías vivir con eso. Lo que realmente dolía era cuando estaba decepcionada.

Norris probablemente no tuvo la noche más tranquila antes del día de carrera. Se podía escuchar en sus declaraciones del domingo, donde sonó completamente escarmentado: "Es bastante claro. No puedo intentar lo que hice", dijo, con un tono completamente diferente al del sábado.

"Nunca debí haberlo intentado en primer lugar, incluso si la maniobra estaba ahí. Tengo que pensar más en el equipo que represento que en mí mismo. Fue un error de mi parte y le fallé al equipo. También les pedí disculpas a todos ellos, y les debo una disculpa a todos y lo haré mejor la próxima vez".

Dicen que reconocer el problema es el primer paso para la recuperación. Pero eso nos lleva al asunto con esta columna. El título dice: "Quién durmió peor anoche".

Norris puede haber tenido una noche complicada el sábado, pero llegado el domingo no tenía nada que reprocharse. El cuarto lugar fue un resultado sólido y demostró ser un jugador de equipo al preguntar varias veces si podía ayudar a Piastri. Probablemente dejó la sprint en el fondo de su mente el domingo por la noche, al menos hasta que McLaren vuelva a sacar el tema antes de Austin.

Nikola Tsolov, Racing Bulls Photo by: Red Bull Content Pool

Así que el protagonista "oficial" de esta columna es Nikola Tsolov.

Y sí, ni siquiera corrió, pero el fin de semana de Singapur probablemente lo dejó con una sensación de mucha inquietud.

Tsolov es un búlgaro de 19 años que pertenece al programa de jóvenes pilotos de Red Bull y actualmente pelea por el título de Fórmula 2 en su primera temporada completa, aunque recientemente perdió el liderato del campeonato ante el junior de Ferrari Rafael Camara en Bakú.

Gracias a sus actuaciones -con seis victorias esta temporada, más que cualquier otro piloto- naturalmente se lo considera candidato a un ascenso a la F1. El problema es que ahora mismo Red Bull no tiene ninguna justificación para modificar su alineación.

Red Bull ya tiene oficialmente cerrada su dupla para 2027 con Max Verstappen y Isack Hadjar. Y, dadas las actuaciones constantes de Arvid Lindblad (aunque Singapur haya sido un fin de semana más flojo para él), no lo van a sacar del asiento de Racing Bulls después de apenas un año.

Siendo realistas, solo el asiento de Liam Lawson estaría en discusión, y resulta que Lawson está ahora mismo en un momento de forma absolutamente máximo, sin darle a Red Bull ningún margen para bajarlo en favor de Tsolov.

Lo ideal para el búlgaro sería esperar que Lawson tropiece, pero Singapur fue exactamente lo contrario. Lawson fue el mejor piloto detrás de los cuatro equipos principales en cada sesión relevante, consiguió un gran resultado con el quinto puesto en la sprint y lo respaldó con un séptimo lugar en el gran premio.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El neozelandés ya acumuló 75 puntos esta temporada y lidera el pelotón de la zona media con una ventaja cómoda, aunque hay que admitir que con la ayuda de una participación de tres carreras con Red Bull cuando Hadjar estuvo lesionado. En comparación, su perseguidor más cercano, Pierre Gasly, tiene 41 puntos. ¿Con qué argumento podría Red Bull mostrarle la puerta de salida?

Para empeorar las cosas, el propio nivel de Tsolov se ha estancado recientemente. Después de un verano brillante con tres victorias consecutivas, su podio en Bakú fue el primero en nueve carreras. Su cómoda ventaja en el campeonato desapareció. En cambio, el búlgaro llega ahora como perseguidor a los dos últimos fines de semana de la Fórmula 2.

Hasta su próxima carrera en Qatar (¿o es así, Stefano?), Lawson tiene cuatro oportunidades más para mostrar sus habilidades. Tsolov, mientras tanto, solo puede sentarse a mirar cómo su principal rival por un asiento en la F1 entrega un buen resultado tras otro.

Y cuando lo hace dos veces en un mismo fin de semana, duele el doble.