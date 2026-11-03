Fórmula 1 GP de México

Cómo Mercedes puede ganar el campeonato de constructores de F1 2026 en el GP de Brasil

Mercedes podría asegurarse el campeonato de constructores de Fórmula 1 2026 en el Gran Premio de Brasil

Lydia Mee

Edited: 3 nov 2026, 2:19

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Mercedes tiene la oportunidad de conquistar el campeonato de constructores de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana, una semana después de que Kimi Antonelli asegurara el título de pilotos en México.

De cara al fin de semana de carrera en Sao Paulo, Mercedes lidera la clasificación con 126 puntos de ventaja sobre Ferrari, segundo.

¿Cómo puede Mercedes ganar el campeonato de constructores de F1 2026 en Brasil?

Mercedes necesita superar a Ferrari por al menos tres puntos en Interlagos para asegurar el título, ya que después de este fin de semana solo quedarán 129 puntos disponibles.

Cómo Mercedes puede asegurar definitivamente el título en Brasil:

Mercedes termina primero y segundo

Mercedes termina primero y tercero

Mercedes termina primero y cuarto

Si los dos coches de Mercedes quedan fuera de los puntos, la lucha continuará en el Gran Premio de Las Vegas.

Después del Gran Premio de Brasil, Mercedes tendrá tres oportunidades más para asegurar el campeonato en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

"Los campeonatos están más cerca, pero nuestra mentalidad no cambia. Pensar en el resultado no nos ayudará a conseguirlo", dijo el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, antes del Gran Premio de México.

"Seguiremos disciplinados, tomaremos cada sesión como venga y nos concentraremos en hacer bien los fundamentos".

También lee:

Clasificación del campeonato de constructores de F1 2026

Mercedes - 630 puntos Ferrari - 504 puntos Red Bull - 382 puntos McLaren - 365 puntos Racing Bulls - 108 puntos Alpine - 69 puntos Haas - 31 puntos Audi - 27 puntos Williams - 12 puntos Aston Martin - 7 puntos Cadillac - 0 puntos

Clasificación del campeonato de pilotos de F1 2026

Antonelli aseguró su primer campeonato en el Gran Premio de México, pero la lucha por el segundo puesto continúa.

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