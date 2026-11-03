Fórmula 1 GP de México
George Russell rompe el silencio con un sentido mensaje tras el título de F1 de Kimi Antonelli
George Russell reflexionó sobre su difícil temporada 2026 de Fórmula 1 en un sentido mensaje a sus aficionados
Lydia Mee
Publicado: 3 nov 2026, 2:03
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George Russell, Mercedes
Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images
George Russell compartió un mensaje sentido después de ausentarse de sus compromisos con los medios tras el Gran Premio de México.
El británico admitió que "2026 no estaba destinado a ser mi año" en un extenso mensaje para sus seguidores en redes sociales después de que su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, consiguiera su primer campeonato en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Russell llegó a la temporada 2026 como claro favorito para ganar el título. Pero después de imponerse en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y en la carrera sprint de China, vio cómo Antonelli tomó el liderato de la clasificación en Japón y siguió ampliando su ventaja en el campeonato.
La ausencia del piloto de 28 años en las sesiones de prensa posteriores a la carrera parece haber motivado un mensaje para sus seguidores. "Ahora parece un momento bastante adecuado para hablar desde el corazón", escribió.
"Esta temporada empezó exactamente como esperaba, pero muy rápidamente se deshizo entre mala suerte y malos rendimientos. Ha sido la primera temporada propiamente dicha de mi carrera en la que tuve más días malos que buenos.
"Lo único que sé es que lo di todo y 2026 no estaba destinado a ser mi año. Quiero felicitar sinceramente a Kimi por lo que ha sido una temporada absolutamente increíble. De verdad mereces el campeonato.
"Gracias al equipo por producir el mejor coche y la mejor unidad de potencia esta temporada; ha sido inspirador ver a todos unirse durante cuatro años difíciles para devolver a Mercedes a lo más alto.
"Ahora, todo lo que puedo prometer es que durante el resto de esta temporada, y de cara a la próxima, voy a dar absolutamente todo para redescubrir el rendimiento que he sido capaz de ofrecer durante la mayor parte de mi carrera y, crucemos los dedos, que vuelva un poco de suerte. Gracias a todos".
Russell sigue en la lucha por el segundo puesto del campeonato de pilotos. Aunque su sexto lugar en México lo hizo caer del segundo al cuarto puesto, todavía hay solo 16 puntos entre Max Verstappen, segundo, y Charles Leclerc, quinto.
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