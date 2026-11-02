Fórmula 1 GP de México

Toto Wolff revela que dos patrocinadores dejaron Mercedes tras promover a Kimi Antonelli a la F1

Dos patrocinadores le dieron la espalda a Mercedes por Kimi Antonelli, pero tras su consagración mundial Toto Wolff salda cuentas con los críticos de su decisión

Christian Nimmervoll

Publicado: 2 nov 2026, 21:01

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En el Gran Premio de México, Mercedes cosechó la recompensa por el coraje que mostró al poner al entonces piloto de 18 años Kimi Antonelli en el cockpit desde 2025 con su triunfo en el campeonato mundial en apenas su segunda temporada de Fórmula 1.

Fue un coraje que no todos en el entorno de Mercedes compartieron desde el principio, como revela ahora el jefe del equipo, Toto Wolff.

"Tuvimos dos patrocinadores que nos dejaron por eso. Me preguntaron: 'Kimi Antonelli, ¿quién se supone que es este chico?'", dijo Wolff a Sky Sports. "Y hubo otros que se quedaron con nosotros hasta hoy, y ahora están cosechando los frutos".

Incluso antes del inicio de la temporada 2024, la superestrella Lewis Hamilton había anunciado que dejaría Mercedes por Ferrari. Durante meses, los medios especularon sobre quién podría suceder al siete veces campeón del mundo. Max Verstappen en particular era considerado un candidato fuerte en el verano. También porque Antonelli no había podido cumplir con las altas expectativas en la Fórmula 2 en 2024 y recién consiguió la primera de sus dos victorias de esa temporada en la 15ª de 28 carreras.

Según Wolff, los medios podrían haberse ahorrado sus especulaciones, porque en realidad todo fue muy simple: "Cuando Lewis se presentó en mi puerta esa mañana, todo ya estaba claro para mí. En el momento en que confirmó que se iba a Ferrari, supe que Kimi estaría en el coche".

Wolff recuerda habérselo dicho poco después a su jefe de prensa y actual director adjunto del equipo, Bradley Lord, y al director técnico James Allison. "Les dije: 'Kimi está en el coche'. Ellos solo dijeron: '¿De qué estás hablando?' Pero teníamos los datos. No necesitábamos más confirmación. Kimi ya lo había confirmado con su éxito en la Fórmula 4 y la Fórmula Regional. El resto estaba clarísimo".

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff no revela quiénes fueron los dos patrocinadores que ya no quisieron ser socios de Mercedes sin la superestrella Hamilton. Pero se sabe que la marca de moda Tommy Hilfiger y el fabricante de artículos deportivos Puma dejaron el equipo a finales de 2024. En su lugar, con Adidas llegó una nueva marca global. Y con Gillette, ya tomaba forma un acuerdo que finalmente no prosperó. La marca conocida por sus rasuradoras fue a Audi en su lugar.

Pero mientras muchos a su alrededor dudaban de si realmente sería una buena idea subir a Antonelli directamente desde la Fórmula 2 al Mercedes oficial, para Wolff "en ningún momento" pareció ser un riesgo. A veces me preguntan por qué tomo riesgos. Pero solo tomo riesgos calculados: aquellos en los que el peor resultado posible es que nuestra vida en el equipo del que soy responsable igualmente no cambiaría de manera fundamental.

"El equipo siempre respaldó esta decisión. [El CEO de Mercedes] Ola [Kallenius] siempre respaldó esta decisión. No hubo dudas en absoluto. Las dudas solo vinieron de afuera. De personas que eran socios del equipo en ese momento y que hoy ya no lo son. De otros equipos, de otros pilotos que sentían que ellos mismos merecían una oportunidad. Y de los medios.

"Empezó con gente diciendo: 'No puedes hablar en serio al poner a un joven de 18 años en el coche que antes conducía Lewis Hamilton. Tuvo una temporada decepcionante en Fórmula 2. Debería hacer otro año en Fórmula 2 y primero demostrar que realmente es lo suficientemente bueno'".

2025: Las dudas sobre Antonelli se hacen fuertes

"Luego, una vez que lo pusimos en el coche, la gente dijo: 'No debería estar en un Mercedes. Es demasiada presión para él. ¿Por qué no intentaron llegar a un acuerdo con Williams y darle, como a George, uno, dos o tres años para desarrollarse?' Y por supuesto esas voces se hicieron aún más fuertes después de que pasara nueve carreras consecutivas sin puntos".

Cuando Antonelli vivió uno de los fines de semana de carrera más amargos de su temporada de debut en el circuito de pilotos de Spa en el verano de 2025, durante el cual, según Wolff, también hubo "lágrimas", "quienes decían 'te lo dije' de repente ganaron cada vez más fuerza. Pero para nosotros, para mí personalmente, nunca hubo ni la más mínima duda.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"2025 fue exactamente la temporada que esperaba. Tenía claro que sería un proyecto de al menos dos años, con el segundo año necesitando confirmar lo que habíamos visto en él. Y creo que hoy estamos sentados aquí y hemos recibido esa confirmación. Es increíble. Realmente tenemos que pellizcarnos, porque para nosotros se siente como si hubiera sido ayer cuando estaba de pie en un garaje del karting junior con 11 años.

"Y luego todo pasa muy rápido. Gana las categorías junior de monoplazas, después vive un año difícil en la Fórmula 2. E incluso entonces, gente de afuera empezó a dudar de él. Estoy simplemente increíblemente orgulloso del equipo, de que todos siguieran creyendo en él. Y él respondió".

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