Cómo Honda intentó salvar su primer proyecto en F1 en los 60s

Honda llegó a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Alemania de 1964 y logró su primera victoria con Richie Ginther en el Gran Premio de México de 1965. En 1967, John Surtees se unió al equipo y después de una serie de decepciones en la primera parte de la temporada obtuvo una victoria sorpresiva en el GP de Italia.

Para averiguar qué podíamos esperar de Honda en 1968, hablé con el gerente de Honda F1, Yoshio Nakamura, y John Surtees en Kew, un suburbio de Johannesburgo, para recordar aquellos momentos.

DAVID PHIPPS ¿Cuáles son sus planes para este año en lo que respecta a la F1? ¿Continuará con el automóvil existente o tendrá uno nuevo?

YOSHIO NAKAMURA Tendremos un auto nuevo.

DP ¿Cuándo estará listo?

YN: En el GP de España.

DP: ¿Qué pasa con la Carrera de Campeones?

Sí. Puede estar listo para entonces, pero no podría asegurarlo.

DP ¿Tendrá un nuevo motor?

Sí. Sí, será un motor nuevo, pero tendrá mucho en común con el motor existente. Seguirá siendo un V12, con una toma de fuerza central.

JOHN SURTEES: Es básicamente un desarrollo del motor existente. Es 90% nuevo, pero no es un motor completamente nuevo.

DP ¿Estás fabricando el chasis en Japón o en Inglaterra?

El Chasis en Inglaterra. Motor y caja de cambios en Japón.

JS: Hay muchas buenas razones para esto. Durante el año pasado nos hemos concentrado en reunir un equipo que pueda construir y mantener los monoplazas. Tenemos más equipo en nuestros talleres en Inglaterra y hemos contratado más personal. Y en Inglaterra hay muchos subcontratistas, por ejemplo Arch Motors, que fabrican los espoletas y los componentes del chasis, que simplemente no están disponibles en Japón.

Por lo tanto, los automóviles serán producidos en Inglaterra por un equipo combinado de personal japonés e inglés que básicamente son empleados de Honda. El auto existente fue construido en Slough usando las instalaciones de Honda y Lola.

DP: Esto sugiere que hay una integración considerable entre Honda y Lola.

JS: No, no como tal, pero están haciendo una cierta cantidad de trabajo para nosotros. Tenemos un acuerdo de desarrollo entre Honda y Team Surtees, que es una empresa de gestión, y a su vez entre Team Surtees y Lola. No hay nada inusual en esto; es el mismo tipo de procedimiento que hemos seguido en el pasado para el desarrollo de autos deportivos.

DP: Entonces, ¿de hecho subcontratas a Lola?

JS: Si queremos que se haga algo, acudimos a las mejores personas, y esto a menudo significa las personas que harán el trabajo en el menor tiempo. Debes recordar que, aunque Honda ha estado en carreras desde 1964, ha sido un programa muy intermitente, y que, excepto por el Sr. Nakamura, ninguna de las personas asociadas con el programa de F1 en el pasado está involucrado en las carreras.

Jo Schlesser, Honda Photo by: David Phipps

SN: La distancia de Tokio a Europa es un gran problema. Los motores y las cajas de cambios se pueden enviar en cualquier avión, pero hay muy pocos aviones que puedan transportar automóviles completos. E incluso los motores y las cajas de cambios pueden perderse en el tránsito. El año pasado, algunos envíos se perdieron durante semanas.

DP: ¿Quién es el diseñador del nuevo automóvil en cuanto a chasis y suspensión?

SN: Una combinación de Eric Broadley [en Lola], yo y el Sr. Sano. El Sr. Kume, quien diseñó el [dominante] motor de Fórmula 2 de 1966, diseñó principalmente el V12.

DP: ¿El motor está funcionando todavía y tendrá inyección de combustible Honda?

SN: No se está ejecutando todavía, pero debería estar listo pronto. Sí, tendrá inyección de combustible Honda.

DP: ¿Cuáles son las razones del Sr. Honda para ir a competir?

SN: Principalmente para mostrarle a la gente que Honda es un fabricante de automóviles y también un fabricante de motocicletas.

DP: ¿Tiene un programa que se extienda varios años o trabaja de año en año?

SN: Actualmente tenemos un programa de dos años.

JS: Un mínimo de dos años. El año pasado, las cosas no salieron tan bien como se planearon, principalmente debido a la interferencia del programa de producción. Normalmente no hay departamento de carreras en Honda; el equipo de carreras es solo una rama de Honda R&D, y las personas que diseñan autos de carreras son las mismas personas que diseñan autos de producción.

Una empresa tiene que tener éxito comercial. Honda cree en poner las lecciones aprendidas en las carreras en sus autos de producción lo antes posible. Creo que Honda hace más uso de su experiencia, a veces en detrimento de las carreras, que cualquier otra compañía que conozco.

Richie Ginther, Honda RA272 Photo by: Motorsport Images

DP: ¿Cuántos autos planeas correr en 1968?

SN: Dos. El segundo piloto será Chris Irwin.

JS: Es muy importante que los equipos de carreras tengan el espíritu adecuado, especialmente cuando involucran a personas de diferentes partes del mundo.

Una vez que estemos seguros de que los autos se están desarrollando correctamente y de acuerdo con el plan, correremos dos autos, pero para las primeras tres carreras no tendremos el material disponible para correr más de uno. También es importante contratar a un piloto que sea razonablemente aceptable desde el punto de vista de la personalidad, y se pueda confiar en que no hará nada tonto.

Pero con un programa tan grande como este, sería un error confiar completamente en un solo piloto. Estoy tratando de reducir la cantidad de gestión en la que estuve involucrado el año pasado, para concentrarme en el trabajo de conducción y desarrollo, y también me estoy concentrando en menos clases de competencias, pero todavía hay muchas ocasiones en las que necesitaremos de un piloto de prueba adicional, así como un segundo piloto de carreras.

DP ¿Te gustaría tener un piloto japonés en el equipo?

Sí. Sí, lo haría, pero es muy difícil para los pilotos japoneses obtener suficiente experiencia para participar en las carreras de F1.

John Surtees, Honda RA301 Photo by: Sutton Images

DP ¿Tiene algún plan para construir un automóvil con tracción en las cuatro ruedas?

SN: No, todavía no creo que sea necesario un 4WD, y si tuviéramos que construir un automóvil 4WD, también me gustaría que tuviera dirección en las cuatro ruedas. Si los circuitos siguen siendo los mismos que los actuales, creo que un automóvil 2WD seguirá siendo competitivo.

JS: Básicamente, cuanto más puedas recorrer una curva, y con esto me refiero a cortar el vértice y jugar con el acelerador para contrarrestar el subviraje o el sobreviraje, más rápido irás: si tienes un sistema 4WD que te permite hacer esto, bien puedes ser más rápido que en un automóvil 2WD.

Pero podemos ir mucho más rápido de lo que hemos estado haciendo sin pasar a 4WD. Tenemos mucho que ganar en las características del motor, y tenemos mucho que ganar en el departamento de mantenimiento de carreteras. Siento que deberíamos resolver estas dos cosas antes de pensar en un 4WD.

DP: ¿Cree que hay alguna posibilidad de obtener un mejor rendimiento de los monoplazas con aerodinámica, posiblemente con carrocerías anchas o con spoilers?

SN: No. Aerodinámicamente, el 60% de la resistencia al viento de un monoplaza proviene de los neumáticos, por lo que no se puede hacer mucho con la carrocería.

DP: ¿Cuántas personas participan activamente en el proyecto Honda F1?

SN: El total, en Japón e Inglaterra, es de aproximadamente 20.

DP ¿Puedes ver algún otro equipo japonés entrando en la F1?

Sí, he escuchado algunos rumores, pero nada definitivo.

JS: Me gustaría pensar que es posible. Nos ayudaría mucho si lo hicieran. Si hubiera una competencia interna entre dos o más empresas japonesas, no se trataría de disminuir. Fue la competencia interna lo que mantuvo al motociclismo fuerte.

DP ¿Hay alguna posibilidad de que alguien haga un motor de dos tiempos para F1?

No lo creo. Personalmente, creo que hay más futuro en el motor rotativo, y posiblemente en las turbinas de gas.

Todos los autos, equipos y pilotos que han llevado motor Honda en F1:

Galería Lista Honda RA271 (1964) 1 / 57 Foto de: David Phipps Equipo: Honda Motor: Honda RA271E V12 Piloto: Ronnie Bucknum (en la foto) Honda RA272 (1965) 2 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Honda Motor: Honda RA272E V12 Pilotos: Richie Ginther (en la foto) y Ronnie Bucknum Honda RA273 (1966) 3 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Honda Motor: Honda RA273E V12 Pilotos: Richie Ginther (en la foto) y Ronnie Bucknum Honda RA273 (1967) 4 / 57 Foto de: David Phipps Equipo: Honda Motor: Honda RA273E V12 Piloto: John Surtees (en la foto) Honda RA300 (1968) 5 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Honda Motor: Honda RA273E V12 Pilotos: John Surtees (en la foto) y Chris Irwin Honda RA301 (1968) 6 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Honda Motor: Honda RA301E V12 Pilotos: John Surtees (en la foto), Jo Bonnier y David Hobbs Honda RA302 (1968) 7 / 57 Foto de: David Phipps Equipo: Honda Motor: Honda RA302E V8 Piloto: Jo Schlesser (en la foto) Williams FW09 Honda (1983) 8 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Williams Motor: Honda RA163E V6 t Pilotos: Keke Rosberg (en la foto) y Jacques Laffite Spirit 201 (1983) 9 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Spirit Motor: Honda RA163E V6 t Piloto: Stefan Johansson (en la foto) Spirit 201C (1983) 10 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Spirit Motor: Honda RA163E V6 t Piloto: Stefan Johansson (en la foto) Williams FW09 (1984) 11 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Williams Motor: Honda RA163E V6 t Pilotos: Keke Rosberg (en la foto) y Jacques Laffite Williams FW09B (1984) 12 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Williams Motor: Honda RA163E V6 t Pilotos: Keke Rosberg (en la foto) y Jacques Laffite Williams FW10 (1985) 13 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Williams Motor: Honda RA163E V6 t Pilotos: Keke Rosberg (en la foto) y Nigel Mansell. Williams FW11 Honda (1986) 14 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Williams Motor: Honda RA166E V6 t Pilotos: Keke Rosberg y Nigel Mansell (en la foto). Lotus 99t (1987) 15 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Lotus Motor: Honda RA167E V6 t Pilotos: Ayrton Senna (en la foto) y Satoru Nakajima. Williams Honda FW11B (1988) 16 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Williams Motor: Honda RA167E V6 t Pilotos: Nelson Piquet (en la foto), Nigel Mansell y Riccardo Patrese. Lotus 100T Honda (1988) 17 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Lotus Motor: Honda RA168E V6 t Pilotos: Nelson Piquet (en la foto) y Satoru Nakajima. McLaren MP4/4 (1988) 18 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA168E V6 t Pilotos: Alain Prost (en la foto), y Ayrton Senna. McLaren MP4/5 (1989) 19 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA168E V6 t Pilotos: Alain Prost y Ayrton Senna (en la foto). McLaren MP4/5B (1990) 20 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA100E V10 Pilotos: Gerhard Berger y Ayrton Senna (en la foto). McLaren MP4/6 (1991) 21 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA121E V12 Pilotos: Gerhard Berger y Ayrton Senna (en la foto). Tyrrell 020 (1991) 22 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Tyrrell Motor: Honda RA101E V10 Pilotos: Satoru Nakajima (en la foto) y Stefano Modena McLaren MP4/6B Honda (1992) 23 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA121E V12 Pilotos: Gerhard Berger (en la foto) y Ayrton Senna. McLaren MP4/7A (1992) 24 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA121E V12 Pilotos: Gerhard Berger y Ayrton Senna (en la foto). Footwork FA13 (1992) 25 / 57 Foto de: Ercole Colombo Equipo: Footwork Motor: Mugen-Honda MF-351H V10 Pilotos: Aguri Suzuki (en la foto) y Michele Alboreto. Footwork FA13B (1993) 26 / 57 Foto de: Ercole Colombo Equipo: Footwork Motor: Mugen-Honda MF-351HB V10 Pilotos: Derek Warwick (en la foto) y Aguri Suzuki. Footwork FA14 (1993) 27 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Footwork Motor: Mugen-Honda MF-351HB V10 Pilotos: Derek Warwick y Aguri Suzuki (en la foto). Lotus 107C (1994) 28 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Lotus Motor: Mugen-Honda MF-351HC V10 Pilotos: Johnny Herbert (en la foto), Pedro Lamy y Alessandro Zanardi Lotus 109 (1994) 29 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Lotus Motor: Mugen-Honda MF-351HC V10 Pilotos: Johnny Herbert (en la foto), Eric Bernard, Mika Salo y Alessandro Zanardi Ligier JS41 (1995) 30 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Ligier Motor: Mugen-Honda MF-301H V10 Pilotos: Olivier Panis (en la foto), Martin Brundle y Aguri Suzuki Ligier JS43 (1996) 31 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Ligier Motor: Mugen-Honda MF-301H V10 Pilotos: Olivier Panis (en la foto), Martin Brundle y Aguri Suzuki Prost JS45 (1997) 32 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Prost Motor: Mugen-Honda MF-301H V10 Pilotos: Jarno Trulli (en la foto), Olivier Panis y Shinji Nakano Jordan 198 (1998) 33 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Jordan Motor: Mugen-Honda MF-301HC V10 Pilotos: Ralf Schumacher (en la foto), y Damon Hill Jordan 199 (1999) 34 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Jordan Motor: Mugen-Honda MF-301HD V10 Pilotos: Heinz-Harald Frentzen (en la foto), y Damon Hill Jordan EJ10 (2000) 35 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Jordan Motor: Mugen-Honda MF-301HE V10 Pilotos: Jarno Trulli (en la foto), y Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10B (2000) 36 / 57 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Equipo: Jordan Motor: Mugen-Honda MF-301HE V10 Pilotos: Jarno Trulli (en la foto), y Heinz-Harald Frentzen BAR 002 (2000) 37 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA000E V10 Pilotos: Jacques Villeneuve (en la foto), y Ricardo Zonta BAR 003 (2001) 38 / 57 Foto de: British American Racing Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA001E V10 Pilotos: Jacques Villeneuve y Olivier Panis Jordan EJ11 (2001) 39 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Jordan Motor: Honda RA001E V100 Pilotos: Jarno Trulli (en la foto), Heinz-Harald Frentzen, Jarno Trulli y Jean Alesi BAR 004 (2002) 40 / 57 Foto de: Eric Gilbert Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA002E V10 Pilotos: Jacques Villeneuve (en la foto) y Olivier Panis Jordan EJ12 (2002) 41 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: Jordan Motor: Honda RA002E V10 Pilotos: Takuma Sato (en la foto) y Giancarlo Fisichella BAR 005 (2003) 42 / 57 Foto de: British American Racing Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA003E V10 Pilotos: Jenson Button (en la foto), Jacques Villeneuve y Gilles Villeneuve BAR 006 (2004) 43 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images p>Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA004E V10 Pilotos: Jenson Button, Takuma Sato (en la foto) y Anthony Davidson BAR 007 (2005) 44 / 57 Foto de: LAT Images Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA005E V10 Pilotos: Jenson Button, Takuma Sato (en la foto) y Anthony Davidson Honda RA106 (2006) 45 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA806E V8 Pilotos: Jenson Button (en la foto), Rubens Barrichello y Anthony Davidson Super Aguri SA05(2006) 46 / 57 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Equipo: Super Aguri Motor: Honda RA806E V8 Pilotos: Franck Montagny (en la foto), Yuji Ide, Takuma Sato y Sakon Yamamoto Sakon Yamamoto, Super Aguri SA06 (2006) 47 / 57 Foto de: Sutton Motorsport Images Equipo: Super Aguri Motor: Honda RA806E V8 Pilotos: Franck Montagny, Takuma Sato y Sakon Yamamoto (en la foto) Honda RA107 (2007) 48 / 57 Foto de: Gareth Bumstead Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA807E V8 Pilotos: Jenson Button, Rubens Barrichello (en la foto) y Christian Klien Super Aguri SA07 (2007) 49 / 57 Foto de: XPB Images Equipo: Super Aguri Motor: Honda RA807E V8 Pilotos: Anthony Davidson (en la foto), y Takuma Sato Honda RA108 (2008) 50 / 57 Foto de: XPB Images Equipo: BAR Honda Motor: Honda RA808E V8 Pilotos: Jenson Button, Rubens Barrichello (en la foto) y Christian Klien Super Aguri SA08 (2008) 51 / 57 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Equipo: Super Aguri Motor: Honda RA808E V8 Pilotos: Anthony Davidson (en la foto), y Takuma Sato McLaren MP4-30 (2015) 52 / 57 Foto de: XPB Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA615H V6 t h Pilotos: Fernando Alonso (en la foto), Jenson Button y Kevin Magnussen McLaren MP4-31 (2016) 53 / 57 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA616H V6 t h Pilotos: Fernando Alonso (en la foto), Jenson Button y Stoffel Vandoorne McLaren MCL32 (2017) 54 / 57 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Equipo: McLaren Motor: Honda RA617H V6 t h Pilotos: Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne (en la foto) y Jenson Button Toro Rosso STR13 (2018) 55 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Equipo: Toro Rosso Motor: Honda RA618H V6 t h Pilotos: Pierre Gasly (en la foto), Brendon Hartley y Sean Gelael Toro Rosso STR14 (2019) 56 / 57 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Equipo: Toro Rosso Motor: Honda RA618H V6 t h Pilotos: Alex Albon (en la foto),y Daniil Kvyat Red Bull Racing RB15 (2019) 57 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Equipo: Red Bull Motor: Honda RA619H V6 t h Pilotos: Max Verstappen y Pierre Gasly (en la foto Verstappen por delante)

Retrospectiva 2020

Por Kevin Turner

De hecho, Surtees comenzó la temporada de 1968 con el RA300 del año anterior, pero la versión actualizada, el RA301, estaba lista para la segunda carrera del campeonato en España.

Desafortunadamente, el auto estaba acosado con poca confiabilidad, aunque Surtees logró un segundo lugar en el GP de Francia y tercero en el GP de los Estados Unidos. El campeón mundial de 1964 terminó octavo en la clasificación de pilotos, pero para entonces el proyecto estaba condenado.

Honda decidió retirarse de la F1 al final de la temporada, mientras que Surtees se mudó a BRM antes de construir sus propios autos de F1. Aunque Honda volvería a dominar la F1 en la década de 1980 como proveedor de motores con Williams y posteriormente con McLaren, no agregó una tercera victoria como constructor hasta que Jenson Button ganó el GP de Hungría de 2006 en el RA106.

Después de su último retiro en 2008 y la salvación de Ross Brawn, el renombrado equipo de Brawn ganó el campeonato mundial en 2009 con Jenson Button antes de ser vendido a Mercedes.

Honda hizo un regreso de alto perfil a la F1 como socio motorista de McLaren en 2015, pero la relación estuvo condenada desde el principio por el bajo rendimiento y los problemas constantes de confiabilidad, lo que llevó a McLaren a retirarse del acuerdo en 2017.

Frente a una encrucijada, Honda propulsó a Toro Rosso en 2018 antes de firmar un acuerdo con el equipo hermano Red Bull para 2019, que arrojó tres victorias en Red Bull Ring, Hockenheim e Interlagos.